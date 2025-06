Marcha de orgullo gay en EE.UU. se convierte en protesta contra Trump

WASHINGTON (AP) — Después de las ruidosas festividades multicolores del desfile del sábado, el día final del Orgullo Gay 2025 en la capital de Estados Unidos comenzó con una nota más sombría.

Más de 1000 personas se reunieron bajo cielos grises el domingo por la mañana en el Lincoln Memorial para un mitin que dará paso a una marcha de protesta, mientras la comunidad reúne fuerzas para una inminente lucha bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.

“Esto no es solo una fiesta, es un mitin por nuestras vidas”, declaró Ashley Smith, presidenta de la junta de Capital Pride Alliance.

Smith reconoció que las cifras de asistencia internacional para el evento bianual disminuyeron notablemente, con muchos posibles asistentes evitando viajar a Estados Unidos debido al miedo al acoso o en protesta por las políticas de Trump.

“Eso debería perturbarnos y movilizarnos”, indicó Smith.

Más de 1000 personas aplaudieron a los activistas LGBTQ+ que subieron al escenario mientras ondeaban tanto las banderas tradicionales del Orgullo como las que representan a las comunidades transgénero, bisexual, intersexual y otras. Muchos tenían purpurina y piedras de colores adornando sus rostros. Sostenían carteles que declaraban “Devuelve el golpe”, “Ser gay es bueno”, “Prohíban las bombas, no los baños” y “No seremos borrados”.

La campaña de Trump contra las protecciones transgénero y su antipatía declarada hacia los espectáculos drag han puesto a la comunidad en alerta, y algunos esperan responder con marchas y protestas.

“Las personas trans solo quieren ser amadas. Todos quieren vivir sus propias vidas y no entiendo cuál es el problema con todo esto”, sostuvo Tyler Cargill, quien vino vistiendo un elaborado disfraz con un sombrero coronado por una réplica del edificio del Capitolio de Estados Unidos.

Wes Kincaid condujo aproximadamente seis horas desde Charlotte, Carolina del Norte, para asistir este año. Sentado en un banco del parque cerca del estanque reflectante, señaló que decidió asistir este año “porque es más importante que nunca presentarse por nuestra comunidad”.

El domingo, los recordatorios de los recortes a los programas del gobierno federal estaban a plena vista. Un asistente ondeaba una enorme bandera arcoíris fijada en el mismo asta que una gran bandera de USAID; otro sostenía un cartel de “Orgulloso trabajador federal gay”; y un tercero sostenía un paraguas con los logotipos de varios programas federales que enfrentan recortes, incluido el logotipo de PBS.

La retórica anti-trans de Trump ha alimentado temores de violencia o protestas dirigidas a los participantes del World Pride; en un momento a principios de esta primavera, circularon rumores de que los Proud Boys planeaban interrumpir las celebraciones de este fin de semana.

Esas preocupaciones llevaron a los organizadores a instalar vallas de seguridad alrededor de toda la fiesta callejera de dos días en un tramo de varias cuadras de la Avenida Pennsylvania. Pero hasta ahora, el único acto claro de agresión ha sido el vandalismo de un bar queer la semana pasada. Tarde el sábado por la noche, hubo un par de incidentes violentos cerca de Dupont Circle, uno de los epicentros de las celebraciones del World Pride. Dos menores fueron apuñalados y un hombre fue herido de bala en el pie en incidentes separados. El Departamento de Policía Metropolitana dice que no está claro si alguno de los incidentes estuvo directamente relacionado con el World Pride. Una fría lluvia comenzó a caer alrededor del mediodía del domingo mientras los oradores del mitin acortaban sus comentarios y se preparaban para marchar. Algunos asistentes se dispersaron mientras otros se refugiaban bajo paraguas y ponchos. “La lluvia no nos detendrá, y después de la lluvia vienen los arcoíris”, dijo un orador desde el escenario. Los oradores no solo dirigieron sus críticas a la administración Trump o al partido Republicano. Algunos dirigieron su ira hacia los políticos demócratas, quienes, según dicen, han flaqueado bajo la presión del control republicano de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso. “Tenemos que señalar a las personas que han abandonado nuestro movimiento”, afirmó Tyler Hack del Christopher Street Project. Agregó: “Ser demócrata es más que llevar la afiliación al partido. Se trata de un apoyo incondicional a la comunidad trans”. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.