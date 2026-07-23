Qué es el tribunal secreto que Trump activó por primera vez desde 1996 para deportar a “terroristas extranjeros”

El gobierno de Donald Trump activó por primera vez un tribunal especial destinado a tramitar procesos de deportación contra presuntos terroristas extranjeros en EE.UU. La medida busca implementar nuevas estrategias de expulsión en el sistema legal norteamericano.

Cómo funciona el tribunal secreto para deportaciones que activó Trump en EE.UU.

El Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros otorga al gobierno un amplio margen para mantener pruebas bajo reserva. Según CNN, la normativa permite ocultar al imputado los motivos específicos que justifican la acusación por terrorismo.

Trump activó un tribunal especial dedicado a casos de deportación en acusaciones por terrorismo Jose Luis Magana - FR159526 AP

La legislación exige que los procedimientos judiciales se desarrollen de la manera más rápida posible. Además, la norma impide la presentación de solicitudes de asilo y otros recursos habituales del sistema migratorio ordinario.

Cualquier recurso debe presentarse ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington dentro de un plazo estricto. Cinco jueces que integran el Poder Judicial federal supervisarán los casos con estrictas reglas de confidencialidad.

Cuándo fue creado el tribunal de EE.UU. para deportar a terroristas extranjeros

Los gobiernos anteriores al de Trump evitaron utilizar este tribunal desde su creación por el Congreso en 1996. De acuerdo con CNN, diversos expertos legales cuestionaron durante décadas la constitucionalidad de los procedimientos por vulnerar las garantías del debido proceso.

El Congreso estableció estos mecanismos confidenciales para proteger secretos de Estado vinculados a la seguridad nacional. Los fiscales anteriores consideraron que las vías migratorias convencionales ofrecían suficientes protecciones para manejar información clasificada.

El gobierno de Donald Trump será el primero en utilizar este tribunal, creado en 1996 KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo como uno de los principales abogados del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a finales de los 90 y principios de los 2000, advirtió que el uso de esta herramienta abre la puerta a impugnaciones judiciales.

En ese marco, la Corte Suprema deberá definir los límites constitucionales de este proceso reservado ante los riesgos legales planteados. Por su parte, desde la agencia federal mostraron disposición para asumir riesgos jurídicos y llevar los límites legales al extremo.

“Este DOJ utilizará todas las herramientas disponibles para llevar ante la justicia a los terroristas extranjeros y expulsarlos de EE.UU., incluido este tribunal establecido por el Congreso en 1996″, expresó la entidad en un comunicado.

En qué casos se puede solicitar acceso a las pruebas ocultas del tribunal

Esta división judicial sesiona en el edificio de los tribunales federales ubicado en Washington D.C.

Para los extranjeros que tengan un caso en el tribunal especial, la ley establece que solo los residentes permanentes legales pueden contar con la asistencia de un abogado especial clasificado. Este defensor cuenta con acceso a las pruebas secretas, pero tiene prohibido revelar esos detalles al propio imputado.

Una joven cubana relata la experiencia de su esposo que está a punto de ser deportado de EE.UU.

Por su parte, quienes no tienen la green card reciben únicamente resúmenes generales de las pruebas. Las normas del tribunal prohíben expresamente solicitar la exclusión de elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos irregulares.

“Realmente no tiene mucho sentido que el gobierno intente utilizarlo para deportaciones masivas”, dijo J. Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights.