Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, reflexionó sobre el futuro del Partido Demócrata semanas después de la derrota republicana en las midterms 2026. Aseguró que la dirección de la afiliación debe “estar en manos del pueblo estadounidense” y no de élites estructuradas.

La postura de Mamdani sobre el Partido Demócrata

El demócrata habló sobre el partido político en una entrevista para WIRED. Allí, señaló que se debía construir una política encabezada por el pueblo estadounidense.

“Creo que, porque el movimiento se fundamenta en brindar dignidad a la clase trabajadora, nunca antes ha existido una necesidad tan urgente de un nuevo tipo de política”, dijo.

En ese contexto, dice que la afiliación debe comprender que “la única mayoría en EE.UU. es la clase trabajadora” y que debían dedicarse a luchar de forma directa por ella.

“La política actual es una muestra de la traición a la clase trabajadora. Por tanto, nunca antes ha existido una necesidad tan urgente de un nuevo tipo de política”, advirtió.

Cuál es el rol de las plataformas digitales en los mensajes políticos, según Mamdani

Mamdani también analizó la importancia de los canales de información gubernamentales. Desde este punto, destacó la responsabilidad que tienen los líderes de conocer cómo la gente consume noticias.

“Durante mucho tiempo ha existido en el gobierno una actitud de autocomplacencia: se publica una nota de prensa en algún rincón recóndito y se asume que, con eso, la gente ya debería estar al tanto. Debemos lograr que la política y sus decisiones lleguen a las personas dondequiera que estén”, dijo.

El video en español de Zohran Mamdani

El alcalde se ha destacado por utilizar las redes sociales y crear videos cortos para comunicar sus mensajes. Esta estrategia la aplica desde su campaña de 2022 para la Asamblea del Estado de Nueva York, donde realizó diferentes tomas para impulsar paquetes que buscaban mejorar el sistema de transporte en la ciudad.

“Esto fue lo que marcó la pauta y sentó las bases de cómo abordar a los medios desde una perspectiva más empática y de escucha”, dijo Anthony DiMieri, cofundador de Melted Solids, compañía detrás de la estrategia digital de Mamdani.

“El chisme oficial de NYC”, el nuevo canal de Mamdani para hablar con los neoyorquinos

Un ejemplo del nuevo uso de los medios por parte de Mamdani es “El chisme oficial de NYC”, un canal de WhatsApp donde los neoyorquinos reciben noticias locales, actualizaciones de servicios, recursos comunitarios, alertas de transporte público e información sobre inmigración.

El formato incluye fotos, videos exclusivos de eventos comunitarios, momentos tras bambalinas y mensajes de voz del alcalde en español.

“En ese canal compartiremos con los neoyorquinos hispanohablantes la información que anunciamos. Allí también escucharán notas de voz mías hablando en un español muy malo”, dijo.