Estados Unidos revocó las visas de turista a directivos de un medio latino: la explicación de la embajada

La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas de turista a miembros de la Junta Directiva de un medio latinoamericano abrió un nuevo foco de tensión en Costa Rica. Sin explicaciones oficiales, no quedó en claro cuáles fueron los criterios aplicados por la administración norteamericana.

La administración Trump les revocó las visas a un medio de Costa Rica

Según consignó La Nación de Costa Rica, la propia Junta Directiva del medio confirmó el 2 de mayo de 2026 que varios de sus integrantes fueron notificados de la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Donald Trump, sin haber recibido ninguna justificación oficial.

Un medio de Costa Rica informó sobre la revocación de visas que realizó EE.UU. a varios de sus miembros

En un comunicado institucional, el grupo mediático dejó en claro que reconoce la soberanía de EE.UU. para definir sus políticas. “Como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio”, señalaron.

Sin embargo, el medio también remarcó el carácter inédito de la situación: nunca antes se había registrado una decisión de este tipo dirigida a miembros de la conducción de un medio.

Además de la ausencia de explicaciones, otro aspecto que generó inquietud fue la forma en que se conocieron los hechos. De acuerdo con el comunicado, la información se divulgó inicialmente por canales ajenos a una notificación oficial directa a los afectados.

Los afectados denunciaron que la información sobre la cancelación de sus permisos circuló por canales informales antes de recibir una notificación directa Freepik

Quiénes fueron afectados por la revocación de visas que decidió EE.UU.

Entre los directivos alcanzados por la medida se encuentran figuras clave dentro de la estructura del medio. De acuerdo con la información publicada por La Nación, fueron afectados:

El presidente de la Junta Directiva , Pedro Abreu Jiménez.

, Pedro Abreu Jiménez. La directora, Carmen Montero Luthmer.

La lista no fue difundida públicamente en su totalidad, pero se confirmó que involucra a varios miembros del órgano directivo.

La postura de EE.UU. tras la revocación de las visas: confidencialidad apoyada por la ley

De acuerdo con la publicación del medio, la Embajada de EE.UU. en Costa Rica ofreció una respuesta general, aunque no se refirió a las particularidades del caso. La representación diplomática indicó que la política del gobierno es no comentar sobre decisiones individuales relacionadas con visas.

El argumento se basa en la sección 222 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que protege la confidencialidad de los registros de visas.

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Denuncian motivos políticos detrás de las revocaciones de visas a ciudadanos de Costa Rica

La Nación también detalló que en los últimos meses se registraron múltiples revocaciones de visas a ciudadanos costarricenses vinculados a la política y a la función pública. En muchos de estos episodios, los afectados compartían un elemento en común: una postura crítica o de oposición frente a decisiones del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Entre los antecedentes más relevantes que destacó el medio se encuentran: