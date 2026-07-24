Es republicano y votó por Trump, pero su prometida colombiana fue detenida en el aeropuerto por el ICE

Un seguidor del Partido Republicano contó cómo vivió la captura de su pareja, una migrante colombiana solicitante de asilo, en una terminal aérea por agentes federales. Robert, quien votó a Donald Trump en las últimas elecciones, ahora busca ayuda para liberar a su prometida y envió una carta al presidente.

Cómo detuvo el ICE a la solicitante de asilo colombiana en el aeropuerto de Baltimore

La mujer, quien mantuvo su identidad en secreto y fue identificada como “Julieta”, llegó al aeropuerto de Baltimore el pasado viernes con la intención de tomar un vuelo. Sin embargo, según Unvisión, se sorprendió cuando el personal de la aerolínea pronunció su nombre a través de los altavoces.

Cuando acudió al llamado, dos hombres de civil la esperaban en el punto de encuentro. Los sujetos no vestían uniformes ni portaban placas a la vista de los pasajeros presentes en la zona.

Sin embargo, se trataba de dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Inmediatamente, los oficiales le comunicaron que estaba bajo arresto y que debía acompañarlos hacia las oficinas. Ella relató que tenían la apariencia de simples viajeros.

Robert, su prometido y votante republicano, no comprendió el motivo de la detención. Él insiste en que la situación de su pareja es regular ante las leyes vigentes.

Qué le pidió el votante republicano a Donald Trump para frenar la deportación

Robert decidió actuar y redactó una carta dirigida al presidente Donald Trump para solicitar clemencia. En la carta, expresó que espera que el líder por quien votó intervenga en este conflicto migratorio de carácter personal.

En ese marco, sostuvo que envió esta misiva para denunciar lo que considera un “error grave” del sistema administrativo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió su versión a Unvisión.

El hombre aseguró que su pajera tiene todos los documentos en orden y se encuentra legalmente en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

“Permaneció en Estados Unidos ilegalmente durante cuatro años tras haber excedido el plazo de su visado, violando así las condiciones de su admisión legal”, escribió la agencia sobre la detenida.

Sin embargo, Robert insistió en que los trámites de su pareja están en orden bajo la supervisión de abogados expertos. Él no acepta la versión oficial que criminaliza la estancia de su prometida en el país norteamericano.

“Estoy conmocionado con lo que ha pasado la última semana. Esto no es por lo que acepté votar”, expresó el ciudadano estadounidense a Unvisión.

La denuncia de la colombiana sobre las condiciones dentro del centro de detención del ICE

Julieta brindó su testimonio a Unvisión desde el encierro para aclarar los hechos de su captura en Baltimore. Ella recordó el momento exacto en que los hombres sin uniforme se acercaron para privarla de su libertad.

“Yo he hecho las cosas de manera legal con mis abogados mediante los procesos que Estados Unidos a mí me ha dado para poder estar acá”, explicó.

Según dijo la mujer detenida, el centro del ICE se encuentra en malas condiciones y no cuenta con la privacidad necesaria Facebook Friends of the Everglades

Además, contó que la experiencia en la celda del ICE afecta su estado de ánimo debido a la falta de higiene y respeto. Según describió, se encuentra en un ambiente hostil donde no puede dormir ni recibe alimentación adecuada.

“Obviamente a mí me ponen solo con mujeres, pero hay cámaras ahí encima y yo me imagino que ellos pueden ver las cámaras”, denunció con preocupación. Además, contó que hay falta de privacidad en el baño y eso representa una “humillación constante” para todas las mujeres del centro.