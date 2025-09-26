Tenso momento en Maryland: un agente del ICE apunta su arma contra personas que presenciaban una detención

Un operativo migratorio en Hyattsville, Maryland, generó polémica después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejara caer su pistola durante un arresto. Al recuperarla, apuntó el arma hacia los presentes que grababan la escena. El hecho se viralizó en un video en redes sociales.

El operativo de ICE en Hyattsville

El video, de casi diez minutos, muestra a dos agentes del ICE que intentan inmovilizar a un hombre en el suelo. Durante el forcejeo, la pistola de uno de los oficiales cae al pavimento y es desplazada brevemente tras el contacto con el detenido.

Tenso momento en Maryland: agente federal apunta su arma contra personas que observaban una detención

El agente recuperó el arma de inmediato, pero en el proceso la apuntó hacia los ciudadanos que observaban y grababan la escena. La acción desató gritos y reclamos de los presentes, que exigían al oficial que bajara el arma.

“Podría haberse descontrolado rápidamente. Era una situación muy peligrosa”, dijo el fotógrafo estadounidense Raphi Talisman a NBC News. El comunicador gráfico grabó la escena y la compartió en su cuenta de Instagram.

Talisman relató que presenció el incidente cuando regresaba a casa después de dejar a su hijo en la escuela. Según explicó, el tráfico se detuvo de manera abrupta y observó a los agentes en pleno operativo.

En el inicio del video se escucha a un oficial exigir al detenido que entregue su brazo izquierdo para ser esposado, mientras este gritaba en inglés y español con un pedido de ayuda. En varias ocasiones, el hombre expresó frases como “Amo Estados Unidos” y aseguró haber nacido en Washington D.C.

El forcejeo continuó por varios minutos, lo que generó un ambiente caótico. Conductores en la zona comenzaron a tocar la bocina debido al bloqueo de los carriles, mientras algunos transeúntes gritaban directamente a los agentes.

“Lo que realmente me impactó fue la brutalidad de todo. Es repugnante”, dijo Talisman.

El agente del ICE se lanzó al suelo para recuperar su arma, sin embargo, al incorporarse y agarrarla, la orientó de manera momentánea en dirección a un grupo de personas que observaban la escena Captura de pantalla video Raphi Talisman

Tensión entre agentes y ciudadanos

El instante más polémico se produjo cuando el oficial mantuvo el arma levantada frente a los testigos.

“¿Qué? ¿Me van a disparar? ¡Dispárenme!”, dijo uno de los espectadores. “¡Baja el arma!”, se le escucha decir repetidamente a Talisman.

En un momento, el mismo oficial respondió a los presentes con una pregunta: “¿Quieren llevárselo a casa? ¿Lo quieren? ¿Van a cuidarlo?”. Ante ello, el fotógrafo replicó: “¿Por qué lo están arrestando?”. El agente contestó: “Porque es un criminal. ¿Qué te parece?”.

La situación se prolongó por varios minutos hasta que llegaron más uniformados de ICE, quienes finalmente esposaron al hombre y lo subieron a una camioneta con placas de Florida. Durante el traslado, el detenido pedía que llamaran a su esposa.

Tenso momento entre un oficial del ICE y el fotógrafo estadounidense Raphi Talisman

Contexto del arresto y respuesta del ICE

El incidente ocurrió en la intersección de Hamilton Street y Queens Chapel Road, una zona de tráfico frecuente en Hyattsville, a pocos más de 30 minutos en auto de la Casa Blanca. El arresto se realizó alrededor de las 8.30 hs, en plena hora pico.

Hasta el momento, el ICE no ha ofrecido detalles oficiales sobre los motivos del arresto ni sobre la identidad del detenido. Tampoco respondió a las críticas relacionadas con el manejo del arma durante el operativo.

El detenido fue subido a la fuerza a una camioneta gris con placa de Florida Captura de pantalla video Raphi Talisman

Debate sobre el uso de fuerza en operativos migratorios

El video viral reabrió la discusión sobre la forma en que ICE ejecuta detenciones en espacios públicos.

Una de las críticas más recurrentes es la falta de protocolos claros cuando se trata de manejar armas en presencia de ciudadanos que no participan del operativo.

Otro punto de debate es el uso de pasamontañas y chalecos tácticos en los operativos. La administración federal argumenta que esto protege su identidad, mientras que opositores lo consideran una práctica que dificulta la transparencia y rendición de cuentas.

En estados como California, legisladores impulsaron medidas para prohibir el empleo de máscaras en detenciones, bajo el argumento de que la policía debe ser identificable de manera clara.

“Si el ICE está atacando a una parte de la comunidad, nos está atacando a todos”, dijo Talisman a NBC News.