Tatuajes en la cara y green card en EE.UU.: qué evalúa el Uscis y cuándo pueden ser un obstáculo real

La falta de claridad sobre el arte corporal en muchas ocasiones produce incertidumbre en el proceso migratorio para tramitar la green card. No obstante, no hay ninguna norma que impida a alguien con tatuajes ser candidato, incluso si estos son visibles en la cara. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se centra en la norma de “buen carácter moral”. Esta indica que los diseños solo tienen importancia si indican una conexión demostrable con pandillas u organizaciones criminales.

Cómo evalúa el Uscis los tatuajes en solicitudes migratorias en EE.UU.

El Civil Surgeon interviene en el proceso con un rol sanitario. El médico autorizado completa el formulario I-693 para analizar las condiciones de salud pública y, si bien puede apuntar marcas distintivas o características físicas, no tiene que describir cada diseño ni realizar un “control de tatuajes”. El examen es médico, no de seguridad, y el sistema no envía alertas automáticas si encuentra tinta.

El riesgo de que un tatuaje genere inconvenientes es bajo cuando el diseño no tiene relación evidente con ninguna organización criminal Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo la normativa 8 U.S.C. 1427, los aspirantes deben demostrar una conducta intachable durante los últimos cinco años. Es en la entrevista con el oficial del Uscis donde el contexto de un tatuaje podría ser cuestionado si existe sospecha de actividad delictiva.

Según explicó la abogada Carolina Ortúzar en una entrevista con Telemundo Houston, existen ciertos símbolos que las autoridades consideran como alertas. “Es importante consultar con un abogado, ya que estos tatuajes podrían asociarse con pandillas y las autoridades podrían negarte la oportunidad de ingresar”, sostuvo.

Tatuajes y migración: errores de interpretación que afectan trámites en EE.UU.

La ausencia de antecedentes penales suele ser la mejor defensa. A pesar de esto, la discrecionalidad del oficial puede generar inconvenientes. En su informe, Telemundo Houston remarcó casos en los que la simbología religiosa o cultural fue mal entendida:

El peligro de confusión: se registraron casos en los que las máscaras teatrales o los tatuajes de la Virgen de Guadalupe fueron asociados por error con la Mara Salvatrucha, lo cual dificultó los trámites para personas que no tenían un historial delictivo.

se registraron casos en los que las máscaras teatrales o los tatuajes de la Virgen de Guadalupe fueron asociados por error con la Mara Salvatrucha, lo cual dificultó los trámites para personas que no tenían un historial delictivo. La entrevista en persona: si el oficial migratorio piensa que una marca infringe los requisitos de admisibilidad, tiene la autoridad para preguntar sobre su significado.

“Esto es lo que le pasó a Sandra Muñoz quien en el 2008 se casó con el salvadoreño Luis Ascencio. Al querer regularizar su situación migratoria, Estados Unidos le negó la residencia permanente alegando que sus tatuajes son relacionados con la pandilla Mara Salvatrucha“, recordó en el portal mencionado.

Muñoz, a la derecha, supo en un tribunal federal que un funcionario del consulado estaba preocupado por los tatuajes de su esposo Centro Nacional de Justicia de Inmigración

“Ella dice que su esposo no tiene antecedentes criminales ni está vinculado con pandillas. Las imágenes en su cuerpo dice, son de la Virgen de Guadalupe, máscaras de teatro y otros”, aseveró.

Claves para evitar problemas en trámites migratorios por tatuajes visibles en EE.UU.

Cabe destacar que no es obligatorio cubrir ni borrar los tatuajes por regla general, pero sí es beneficioso poder explicar su procedencia personal o artística.

La preparación y la transparencia son aspectos importantes para la green card Freepik

Cuando un diseño es muy agresivo o puede ser interpretado de dos maneras, la asesoría legal antes de la cita con el Civil Surgeon y la entrevista con la entidad es una medida recomendable para evitar impedimentos dentro del expediente migratorio, de acuerdo con la letrada.