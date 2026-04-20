Deportación y fraude: es salvadoreña y fue estafada con IA tras pagar US$17.000 por caso de su esposo migrante

Una mujer salvadoreña que reside en Baltimore, Maryland, creyó encontrar un alivio cuando le ofrecieron asesoría legal tras el arresto de su esposo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, luego de realizar varios pagos por más de 17.000 dólares, los presuntos profesionales, que utilizaron inteligencia artificial para llevar adelante el fraude, dejaron de responderle. Finalmente, su marido fue deportado de Estados Unidos.

El caso de la salvadoreña que fue estafada con IA tras pagar US$17.000 y su esposo fue deportado

Lorena Martínez, residente salvadoreña en Baltimore, buscaba asesoría legal tras el arresto de su esposo y encontró un perfil en Facebook de un presunto abogado reconocido. En la página, vio buenas referencias y creyó que había encontrado la solución para su caso migratorio.

Luego de contactar mediante videollamada a los supuestos profesionales en inmigración, la mujer salvadoreña accedió a realizar varios pagos por US$17.000 Freepik

“En Facebook conseguí el nombre de un abogado muy reconocido, pues me confié prácticamente. Yo envié un mensaje por Whatsapp al número que me mandaba ese link”, relató en diálogo con Univision.

Luego de escribir al número que aparecía en el perfil de Facebook, comenzó a recibir constantes mensajes en los que le exigían un pago por adelantado. El dinero era solicitado bajo la promesa de que conseguirían pronto la liberación de su esposo.

En las comunicaciones, los estafadores utilizaron inteligencia artificial. Con esta herramienta, fingían ser abogados en videollamadas al usar la imagen de una firma que ella reconocía como “prestigiosa”.

“Me hicieron una cita y una videollamada, pero al parecer lo hicieron con inteligencia artificial”, expresó. Tras los primeros contactos, la mujer accedió a realizar varios pagos que sumaron un total superior a US$17.000.

Según su testimonio, comenzó a sospechar del fraude cuando le exigieron un último pago adicional.

La deportación del esposo de la salvadoreña detenido por el ICE que reveló el fraude

El peor de los temores de Lorena se concretó cuando se confirmó la deportación de su marido. “Lo más duro es que mi esposo ya fue deportado”, expresó en la entrevista. Al confirmarse la remoción, la presunta firma de abogados dejó de responder a sus mensajes.

A pesar de que la mujer salvadoreña gastó todos sus ahorros para lograr la liberación de su esposo, bajo custodia del ICE, finalmente fue sometido al proceso de deportación

“Incluso, yo he hablado con mi esposo y le digo amor perdóname porque sacamos nuestros ahorros. Me endeudé con la ilusión que él volviera a casa con nosotros”, señaló.

Además de gastar los ahorros que la pareja había reunido con su esfuerzo, Lorena incluso se vio obligada a pedir préstamos para pagar el servicio legal, que nunca existió.

Consejos de expertos para evitar las estafas en casos de inmigración

Mientras el gobierno del presidente Donald Trump avanza con su ofensiva contra la inmigración ilegal, las estafas con casos judiciales son cada vez más comunes. Sobre los sitios web de inmigración falsos, la Federal Trade Commission (FTC) indica que es importante prestarle atención a:

Las direcciones web oficiales del gobierno de EE. UU. terminan en .gov.

del gobierno de EE. UU. terminan en .gov. Los formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) son gratuitos. Si es necesario pagar para descargar estos documentos, el solicitante no está en una página web legítima.

(Uscis, por sus siglas en inglés) son gratuitos. Si es necesario pagar para descargar estos documentos, el solicitante no está en una página web legítima. La información veraz sobre inmigración está en el sitio web del Uscis.

Los consejos para reconocer una estafa relacionada con casos de inmigración

Asimismo, el National Immigrant Justice Center ofrece los siguientes consejos para que los inmigrantes eviten estafas con sus trámites:

Nunca firmar una solicitud con datos falsos ni un formulario en blanco.

Revisar toda la información de la solicitud de inmigración antes de firmarla.

Solicitar copias de todo lo que se firme.

Desconfiar de las redes sociales y otros anuncios que prometen soluciones migratorias rápidas o novedosas.

Buscar una segunda opinión antes de presentar una solicitud si el consejo parece demasiado bueno para ser verdad.

La organización recuerda además que los abogados deben tener una licencia de un estado de EE. UU. para ejercer la abogacía, por lo que es importante pedirles que muestren este documento.

A su vez, los representantes deben estar acreditados y trabajar para una agencia reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Es aconsejable solicitar ver sus documentos y confirmar que trabajan o son voluntarios para una organización sin fines de lucro y que su acreditación no ha caducado.