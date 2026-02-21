Salió de Venezuela con US$200, se instaló en Maryland y fundó una empresa que da cátedra en pastelería latina

La protagonista de la historia es Johanna Fernández, una venezolana que emigró a Maryland, Estados Unidos, y luego de mucho esfuerzo y empleos múltiples logró establecer un negocio de pastelería que atrae a muchos clientes. Además de su emprendimiento de galletas, actualmente vende cursos para que los interesados puedan conocer cómo preparar algunos de sus productos estrella.

La pastelera venezolana que emigró a EE.UU.: sus comienzos

De acuerdo con lo que contó en una entrevista con La Patilla, Johanna se crio en el estado Zulia, Venezuela. Ya desde su niñez comenzó su interés por la pastelería al observar las tareas de su madre.

La pastelera pudo hacer crecer su negocio en Estados Unidos tras un exigente comienzo Instagram @azucarmorenausa

Como madre soltera, la mujer horneaba pasteles como un ingreso adicional a su empleo. De manera amateur y simplemente para hacer una diferencia económica, los vendía a compañeros de trabajo o a vecinos de su barrio.

Cuando creció, Johanna adoptó ese mismo hábito y comenzó con la pastelería como parte de una actividad de fin de semana. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que eso no era suficiente.

“Me gustaba tanto que decidí tomarlo en serio y cursé la carrera de Chef Patissier en la ciudad de Mérida“, contó al medio. Luego de la formación de dos años, que pagó gracias a los postres que vendía, estaba decidida a meterse profesionalmente en el mundo de la pastelería.

En su cuenta de Instagram, la venezolana también aporta consejos para emprendedores Instagram @azucarmorenausa

En 2019, por la situación política y económica que atravesaba Venezuela, tomó la decisión de abandonar su país y mudarse a EE.UU. A partir de ese cambio, comenzó un camino exigente que finalmente dio su recompensa.

La experiencia de la pastelera en EE.UU.: tuvo hasta tres trabajos para sostenerse

Más allá de sus conocimientos en pastelería, al llegar al país norteamericano la venezolana solo tenía 200 dólares en el bolsillo.

En ese panorama, tomó todo tipo de trabajos. Según contó en la mencionada entrevista, llegó a tener tres empleos. El objetivo era ahorrar para traer a sus hijas de Venezuela, hito que finalmente logró dos años y medio después.

En ese ínterin, se dedicaba a la pastelería durante los domingos, el único día libre que tenía. La venta comenzó a través de grupos de Facebook de la zona de Maryland donde vivía.

La venezolana logró hacer crecer su negocio de pastelería en Estados Unidos

La clientela comenzó a crecer rápidamente y meses después ya no podía sostener el resto de sus empleos si quería responder a toda la demanda. A partir de allí, su emprendimiento, Azúcar Morena, comenzó a convertirse en su medio de vida en EE.UU.

Las galletas New York, su producto estrella, y las clases como otra vía de ingresos

Aunque en un comienzo se dedicaba a vender distintos productos, el crecimiento de Azúcar Morena se dio gracias a las galletas o cookies estilo New York. En su sitio web, la empresa ofrece opciones con distintos tipos de chocolate, pistacho y otros ingredientes, que cuestan entre US$5 y US$10.

Sin embargo, en febrero Azúcar Morena está en un parate en la ventas de galletas, por lo que actualmente no es posible ordenar los productos.

Además, Johanna también dispone de clases en la plataforma. En el apartado de cursos del sitio, los interesados pueden acceder a tutoriales en línea para preparar diversos productos. Todas tienen costos diferentes según sus características.