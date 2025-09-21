Cómo conseguir la tarjeta FINABIEN en EE.UU. para enviar remesas sin pagar impuestos a México

Una de las opciones más competitivas para el envío de dinero de Estados Unidos a México es la tarjeta FINABIEN, del organismo Financiera para el Bienestar. El plástico se puede conseguir en ambos países y, según datos de la organización financiera, más de 67 mil mexicanos en EE.UU. ya la han utilizado para enviar más de 22 millones de dólares.

FINABIEN: la tarjeta para enviar remesas de EE.UU. a México

Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, afirmó durante la conferencia matutina del 17 de septiembre de 2025 que la tarjeta FINABIEN es “la mejor opción para el envío de las remesas familiares”, lo cual fue avalado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Mejía Flores informó que la tarjeta FINABIEN se encuentra en el primer lugar del listado de Profeco por tener una comisión de 2,99 dólares: una de las más bajas en este tipo de servicios financieros.

Además, el tipo de cambio es el más competitivo entre todas las remesadoras que operan en el país. Por ejemplo, si un trabajador en EE.UU. le envía 400 dólares a su familia en México, ellos recibirán 7638,47 pesos mexicanos.

Según la directora general de Financiera para el Bienestar, los clientes pueden tener un saldo guardado en su tarjeta de hasta 20 mil dólares. La cantidad máxima de transferencias al día es de 2500 dólares, mientras que el límite mensual es de 10 mil.

Cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la tarjeta FINABIEN en julio de 2025, explicó que con este plástico se evita el cobro del 1% de impuestos porque no depende de ningún intermediario, como reportó Forbes.

Dónde se consigue la tarjeta FINABIEN desde EE.UU.

Rocío Mejía Flores señaló que la tarjeta se puede solicitar en cualquiera de las 1700 sucursales de FINABIEN en México. Para los mexicanos que están en Estados Unidos, la opción es pedirla en uno de los 53 consulados que existen en el país.

La tarjeta FINABIEN se puede solicitar y activar desde su sitio web oficial (Tarjeta Financiera para el Bienestar)

El trámite también se puede realizar en línea a través de la página finabien.gob.mx. Mejía Flores explicó que, una ventaja de hacerlo de forma presencial en uno de los consulados es que el interesado recibirá dos tarjetas FINABIEN al mismo tiempo: la de México y la de EE.UU.

La tarjeta se entrega directamente en el domicilio de los solicitantes en un lapso máximo de 10 días. El teléfono para comunicarse sin costo y desde EE.UU. con Financiera para el Bienestar en caso de tener dudas es: 1 855 279 2720.

Qué requisitos piden para tramitarla y cómo se usa

Los requerimientos para conseguir la tarjeta FINABIEN son casi los mismos tanto para las personas en EE.UU. que desean enviar dinero, así como para sus familiares que recibirán las remesas en México:

Correo electrónico .

. Teléfono celular .

. Credencial de elector del Instituto Nacional Electoral ( INE ): las personas que viven en Estados Unidos también pueden mostrar su matrícula consular , pasaporte o licencia de EE.UU.

): las personas que viven en Estados Unidos también pueden mostrar su , o de EE.UU. Domicilio : solo se pide en EE.UU.

: solo se pide en EE.UU. Clave Única de Registro de Población (CURP): solo se pide en México.

La app de Financiera para el Bienestar permite realizar operaciones las 24 horas del día, todos los días, y el dinero es recibido en 30 segundos o menos (Facebook/Financiera para el Bienestar México)

De acuerdo con la titular de Financiera para el Bienestar, los pasos para activar la tarjeta FINABIEN y comenzar a utilizarla son los siguientes: