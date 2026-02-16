Más caro que Harvard: el precio de estudiar en la escuela multada en EE.UU. por aceptar a hijos de narcos mexicanos

La academia deportiva de élite IMG Academy acordó pagar una multa de 1,72 millones de dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación federal determinara que recibió pagos vinculados a dos personas presuntamente relacionadas con cárteles mexicanos del narcotráfico para cubrir la educación de sus hijos.

IMG Academy es multada por aceptar a hijos de narcotraficantes mexicanos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó en un comunicado que la institución resolvió el caso mediante un acuerdo civil, tras detectarse transferencias que violaban los programas federales de sanciones.

IMG Academy tiene una matrícula más alta que Harvard (IMG Academy)

De acuerdo con las autoridades, entre 2019 y 2025 la academia procesó pagos correspondientes a matrícula, alojamiento y otros servicios educativos para los hijos de dos individuos designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin. Estas personas fueron incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por presuntos vínculos con un cartel mexicano, aunque el gobierno no reveló sus identidades ni la organización criminal involucrada.

Según el reporte oficial, IMG Academy realizó cerca de 90 transacciones relacionadas con estos clientes sin detectar oportunamente que estaban sujetos a sanciones. La OFAC señaló que la institución no aplicó controles de verificación adecuados durante varios años. No obstante, la multa fue reducida debido a que la academia no contaba con antecedentes recientes de infracciones. Al tratarse de un acuerdo civil con el Tesoro, el caso no derivó en cargos penales.

Cuánto pagaron a IMG Academy los presuntos narcos mexicanos

El comunicado detalla que entre 2018 y 2022 se inscribió un primer estudiante —identificado como “Estudiante 1”—, quien cursó al menos cinco años en la institución hasta graduarse en la primavera de 2023. Durante ese periodo, los pagos realizados oscilaron entre 47.026 dólares por medio semestre y 98.867 dólares por un año completo.

Narcos mexicanos pagaron más de 100.000 dólares para sus hijos en IMG Academy (IMG Academy)

Un segundo alumno fue inscrito en julio de 2020 y permaneció en la academia durante aproximadamente dos años, hasta junio de 2022. En ese lapso, los pagos anuales realizados a la institución se situaron entre 100.549 y 102.235 dólares por año académico.

IMG es más cara que Harvard

Los montos revelados llamaron la atención por el alto costo de la institución. Aunque la Universidad de Harvard es considerada una de las universidades más caras de Estados Unidos, IMG Academy puede superar esos valores dependiendo del programa.

Matrícula anual de IMG Academy (IMG Academy)

De acuerdo con el sitio oficial de Harvard, la matrícula para estudiar un año en la institución es de 59.320 dólares por persona. Sin embargo, se pueden incluir servicios como:

Servicios de salud, 1800 dólares

Tarifa de vivienda: 13.523 dólares

Servicios estudiantiles, 3676 dólares

Tarifa de alimentos, 8598 dólares

Todo esto suma un total de 86.926 dólares por alumno al año, según lo estipulado en su sitio web correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. No obstante, la matrícula estándar para estudiar un posgrado en la universidad al año es de 57.328 dólares por alumno, mientras que la matrícula reducida por año es de 14.904 dólares, con una tarifa de continuación de 3792 dólares.

En cambio, IMG tiene matrículas sin deportes por año entre los 56.000 y 60.000 dólares, pero si se estima con alguna preparación deportiva, como fútbol americano, la colegiatura aumenta hasta los 95.000 dólares.