Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero

El calendario astronómico marca una cita especial para el próximo martes 17 de febrero de 2026 con un evento celeste que desde ya tiene a la ciencia en espera. Durante esa jornada se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno que la cultura popular bautizó como ‘anillo de fuego’. Este efecto visual ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrir por completo el disco solar, lo que deja visible un resplandor circular en los bordes.

La explicación científica detrás de este evento radica en la distancia entre nuestro planeta y su satélite. Dado que la Luna se encuentra cerca de su apogeo, su tamaño aparente se percibe un 1,1 por ciento más pequeño que el del Sol. Según información proporcionada por la NASA a la cadena CNN, esto provoca que la sombra principal de la Luna, llamada umbra, no llegue a tocar la superficie terrestre. En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, que permite que ese anillo de luz solar se mantenga visible.

Diagrama que muestra la ilustración de un eclipse solar en la Tierra (Foto: FreeP¡CK)

Aunque el fenómeno es visualmente impactante, su trayectoria principal de anularidad será difícil de alcanzar para la mayoría de las personas. Se trata de un corredor estrecho de unos 616 kilómetros de ancho que pasará mayoritariamente por regiones remotas de la Antártida y las aguas del océano Antártico.

Debido a esta ubicación geográfica, las zonas pobladas que logren avistarlo solo verán un eclipse parcial. Estos son algunos de los puntos donde se podrá observar:

En la Isla Rey Jorge , perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83 % sobre las 10:12 hora local.

, perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83 % sobre las 10:12 hora local. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica , el fenómeno se verá a las 06:17 hora local, con un 11 % del Sol cubierto.

, el fenómeno se verá a las 06:17 hora local, con un 11 % del Sol cubierto. En Punta Arenas, Chile , el Sol se ocultará apenas un 5 % a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

, el Sol se ocultará apenas un 5 % a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer. En el resto del sur de África y en el extremo sur de la Patagonia suramericana, el oscurecimiento será superficial, alcanzando como máximo un 40 % según las estimaciones técnicas.

A diferencia de otros eclipses recientes, este cuenta con un desafío logístico importante: su aislamiento. Por esta razón, la NASA no confirmó todavía si realizará transmisiones en directo o eventos de divulgación pública. El hecho de que la trayectoria no cruce continentes habitados, más allá del territorio antártico, limita las campañas científicas en el sitio.

Todos los detalles del eclipse solar del 17 de febrero

La duración máxima de la fase de anularidad será de 2 minutos y 20,9 segundos. Este evento forma parte del ciclo Saros 121, una serie histórica que inició en el año 944 d. C. y que tendrá su final en junio de 2206. El eclipse de este febrero será el número 75 de dicha secuencia.

Mientras tanto, los entusiastas del espacio ya miran con atención hacia el 12 de agosto de 2026, fecha en la que ocurrirá un eclipse solar total que sí cruzará zonas de fácil acceso en España, Islandia y Groenlandia. Para ese evento, los preparativos de divulgación ya están en marcha.

Por Camilo Andrés Peña Castañeda