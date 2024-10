Cómo volar de Boston a Miami o Tampa por un precio promocional desde los US$29: se acerca la fecha límite

Frontier just released 2️⃣2️⃣ new routes! ✈🏔🌴 Discover flights to Vail, Palm Springs, Burlington, and more!



Learn more & book here! https://t.co/7gPgID4wjK



*Seats are limited. Restrictions apply.#frontiernewroutes #flyfrontier #frontiertovail #frontierdestinations… pic.twitter.com/Y1mvPYOjA1