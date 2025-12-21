Es estadounidense, compró una granja descuidada de árboles de Navidad y la transformó en una atracción

La granja de árboles de Navidad que Bob Schrader adquirió en 2010 en Hatfield, Massachusetts, nació como una apuesta personal por recuperar un predio de 54 hectáreas que llevaba años sin tener un uso agrícola. El exfuncionario de la Universidad de Massachusetts vio potencial donde otros solo veían maleza y decidió iniciar un proyecto familiar que hoy se conoce como “Chestnut Mountain Christmas Tree Farm”.

Un predio abandonado se convirtió en una granja activa en Massachusetts

Cuando compró el terreno por 215 mil dólares, Schrader vio un panorama dominado por vegetación descontrolada .

. La finca llevaba casi diez años sin actividad y estaba, según su propia descripción, “bastante cubierta de vegetación”. En una entrevista con CNBC, recordó sus inicios: “No era perfecto, pero comprendí que era una buena oportunidad”.

La granja creció como un proyecto familiar, apoyado en experiencia técnica y trabajo cotidiano Intagram de Chestnut Mountain Christmas

Después de décadas como subdirector del centro de agricultura en la Extensión Cooperativa de la Universidad de Massachusetts (UMass), decidió volver al trabajo rural que realizaba en su juventud.

Su hijo Jake, de 39 años y copropietario del predio, se sumó al proyecto tras graduarse en ciencias del suelo en UMass Amherst. Además de su formación agrícola, trabaja como capataz de servicios públicos en Berkshire Gas y dedica a la granja las mañanas, las noches, los fines de semana y los días de vacaciones.

Padre e hijo sostienen el emprendimiento juntos Intagram de Chestnut Mountain Christmas

“Estuve con mi padre en cada paso, en los buenos momentos y en los malos”, recordó Jake. Bob resume la dinámica diaria: “Durante la mayor parte del año, prácticamente somos solo mi hijo y yo, quienes trabajamos a tiempo parcial después del trabajo”.

Por su parte, Jake asumió la reparación de maquinaria y el mantenimiento diario, mientras que Bob se concentró en la contabilidad y la administración.

¿Cuántos años tarda en crecer un árbol de Navidad y qué implica su cuidado?

El ciclo completo de producción dura 11 años. Cada primavera, Schrader compra cerca de 6000 plantines de abeto por unos US$2 cada uno.

La siembra se completa en dos días con el uso de una máquina especializada. Luego se inicia una etapa de manejo que se extiende entre siete y nueve años, e incluye realizar tareas de fertilización, poda, control de malezas y formación de la copa. Tras la cosecha de una sección ya madura, la preparación del terreno para una nueva plantación puede demandar hasta tres años adicionales.

Amigos y trabajadores temporales completan el equipo durante los días de mayor demanda Intagram de Chestnut Mountain Christmas

Bob explica que con frecuencia se cruza con personas que subestiman la complejidad de su trabajo y lo reducen a frases como: “Plantas el árbol por US$3 o US$4 y lo vendes por US$75”. Ante esto, él explicó que la realidad “está muy lejos de eso” que comúnmente se piensa.

¿Cómo se organiza la temporada más fuerte en una granja de árboles de Navidad?

El fin de semana de Acción de Gracias concentra el mayor movimiento del año. La finca comercializa cerca de 2500 árboles por temporada y un tercio se vende en esos días. El sistema “choose-and-cut” (en el que el cliente elige el árbol directamente en la plantación y lo corta en el lugar) cuesta entre US$75 y US$90.

En el caso de los ejemplares precortados, los precios son de US$75 para árboles de entre 1,8 a 2,4 metros y de US$90 para los de 2,4 a 2,7 metros.

Antes de salir a la venta, cada árbol atraviesa un proceso que incluye el sacudido para retirar restos sueltos, el enfardado de las ramas y el recorte de la base del tronco. Para realizar estas tareas se requiere un equipo de hasta 12 personas, que suele estar integrado por familiares, empleados temporales y amigos.

El chocolate caliente se entrega sin costo adicional Intagram de Chestnut Mountain Christmas

La finca completa la propuesta con un fogón al aire libre, paseos en carro tirado por caballos por US$2 y chocolate caliente gratuito para los visitantes. Jake resume la experiencia con una comparación cultural: “Es como entrar en un paisaje de Hallmark”, en alusión a las escenas navideñas idealizadas y acogedoras que suelen mostrar las películas del canal.

La experiencia busca recrear un clima festivo que va más allá de la compra del árbol Intagram de Chestnut Mountain Christmas

Otra fuente de ingresos proviene del cultivo de heno en unas ocho hectáreas, con una producción anual de alrededor de cinco mil pacas (fardos de heno), además de la elaboración de jarabe de arce y la venta de algo de leña.

El “Chestnut Mountain Christmas Tree Farm” genera entre US$50 mil y US$100 mil de ganancia anual, un monto que queda luego de cubrir los gastos de mano de obra, mantenimiento y equipamiento.

El impacto del cambio climático en las granjas de árboles de Navidad

El principal desafío futuro se vincula al clima. Schrader explica que “pequeñas variaciones de temperatura y humedad” pueden generar “impactos enormes”. Las lluvias intensas, las sequías y los eventos extremos debilitan los árboles y elevan la vulnerabilidad frente a enfermedades.

La granja se convierte, por unos días, en un punto de encuentro familiar Intagram de Chestnut Mountain Christmas

Por ejemplo, este año, después de una primavera inusualmente lluviosa, la granja enfrenta un brote de fitóftora, un hongo que mata los plantines en tres meses, por lo que ya perdieron varios de estos ejemplares. Para contener el avance del problema, Bob trabaja junto a la Universidad de Massachusetts y la Estación Experimental Agrícola de Connecticut, que desarrollan estrategias de prevención y manejo.

Detrás de cada árbol hay más de una década de trabajo que no se ve Intagram de Chestnut Mountain Christmas

Jake suele repetir que “los agricultores son los mayores apostadores del mundo”. Aunque lleva 15 años en el oficio, afirma que aún se siente nuevo. Su objetivo es dejar su empleo formal y dedicarse de lleno al predio. Su padre comparte ese deseo: aspira a que la granja mantenga la actividad y que Jake tome el control cuando él ya no pueda continuar.