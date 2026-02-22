El conflicto inesperado que alerta a Boston: podría quedar fuera del Mundial 2026 si no cumple con una medida clave

La sede de Boston para la Copa del Mundo 2026 se encuentra en una encrucijada presupuestaria que pone en duda la realización de los siete partidos previstos en el Gillette Stadium. La administración de Foxborough lanzó una advertencia contundente que, de no cumplirse, pondría en riesgo el evento en esa región.

La medida que Boston debe cumplir para no quedar fuera del Mundial 2026

La localidad de Foxborough, Massachusetts, condicionó la celebración de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillette Stadium a la recepción previa de fondos de seguridad .

en el Gillette Stadium . Esto debido a que el ayuntamiento no cuenta con la capacidad financiera para adelantar los US$7,8 millones necesarios para el operativo, por lo que la junta local advirtió con cancelar los encuentros si no se garantiza el presupuesto, según CBS News.

El Gillete Stadium pasará a llamarse Estadio de Boston durante el Mundial 2026 (Winslow Townson/AP Images for Panini via AP, Archivo) Winslow Townson - FR170221 AP

Como medida de presión, las autoridades municipales decidieron retener la licencia de entretenimiento, un permiso esencial para la realización de los juegos, y establecieron el 17 de marzo como fecha límite para resolver la situación.

El conflicto se agrava porque el calendario fiscal de la ciudad concluye a mitad del torneo y aún queda equipo de seguridad crítico por adquirir.

A pesar de que el Comité Anfitrión de Boston 2026 asegura que el financiamiento proveniente de subvenciones federales está en proceso, la parálisis actual en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) genera incertidumbre sobre cuándo llegará el dinero.

Por su parte, la FIFA evitó pronunciarse directamente sobre el tema y remitió las consultas al comité local, mientras los dirigentes de Foxborough insisten en que, al ser un municipio pequeño, es inviable costear la seguridad sin un respaldo económico inmediato y garantizado, detalló ESPN.

El Estadio de Boston albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final y uno de cuartos de final (FIFA)

El gobierno federal destinó US$625 millones a las 11 ciudades anfitrionas de EE.UU. para “mejorar la seguridad y la preparación“, pero no está claro cuánto recibirá Foxborough. Los funcionarios municipales afirman que no pueden adelantar el dinero de los contribuyentes ahora y esperar a recibir el reembolso más adelante.

“Los casi US$ 8 millones cubrirían principalmente los gastos de la policía en el Estadio Gillette y sus alrededores, sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL”, señaló Paige Duncan, el administrador de la ciudad de Foxborough a ESPN.

La gobernadora Maura Healey también se manifestó sobre las preocupaciones presupuestarias, y aseguró que se está trabajando de cerca con la ciudad para garantizar que todo salga adelante y que el calendario se mantenga tal como está previsto, de acuerdo con CBS News.

Durante la Copa del Mundo 2026, se espera que la región reciba a miles de visitantes internacionales, lo que representa un reto logístico, pero también una gran oportunidad económica para el área de Boston y Foxborough.

Gillete Stadium posee una capacidad para 65.000 espectadores, por lo que la seguridad será primordial (X/@GilletteStadium) (X/@GilletteStadium)

Los partidos que podrían estar en riesgo en el Gillette Stadium

El primer partido del Mundial 2026 está programado en Boston para el sábado 13 de junio entre Haití y Escocia. Durante el evento, el Estadio Gillette será conocido como Estadio de Boston, señaló Telemundo.

El recinto albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final y el primer encuentro de cuartos de final. El calendario completo queda de la siguiente manera, según FIFA.

Zona de grupos

Sábado, 13 de junio de 2026, Partido 5 – Haití vs. Escocia - Grupo C - Estadio Boston

Partido 5 – Haití vs. Escocia - Grupo C - Estadio Boston Jueves, 16 de junio de 2026, Partido 18 – Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I - Estadio Boston

Partido 18 – Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I - Estadio Boston Viernes, 19 de junio de 2026 Partido 30 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Boston

Partido 30 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Boston Martes, 23 de junio de 2026, Partido 45 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Estadio Boston

Partido 45 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Estadio Boston Viernes, 26 de junio de 2026 Partido 61 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Estadio Boston

Octavos de final

Lunes, 29 de junio de 2026 Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Estadio Boston

Cuartos de final