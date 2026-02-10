La inmigrante venezolana que trabaja con la gobernadora de Massachusetts y exige a Kristi Noem que le renueve la visa

Una inmigrante venezolana que trabaja junto a la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, presentó recientemente una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump. Según el documento judicial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dirigido por Kristi Noem, retrasó “ilegalmente” e “irrazonablemente” la renovación de su visa de trabajador H-1B, que expira el próximo 14 de febrero.

Renovación de la visa: la denuncia contra Kristi Noem

Valentina Amaro Bowser, una inmigrante venezolana que trabaja para Healey, presentó junto con su esposo ciudadano estadounidense, Brandon Bowser, una demanda federal contra el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Según la denuncia, la mujer ha vivido, estudiado y trabajado legalmente en Estados Unidos desde 2013. Actualmente, se desempeña como directora de medios en la oficina de Healey.

Valentina Amaro Bowser, la inmigrante venezolana que trabaja con la gobernadora de Massachusetts, se casó con un ciudadano estadounidense en 2024 Boston.gov

“Las acciones ilegales contra los demandados en la implementación de retenciones en la adjudicación de beneficios, como peticiones de visa, solicitudes para ajustar el estado y las tarjetas de autorización de empleo, han causado graves daños emocionales y financieros a los demandantes”, expresa el documento legal presentado en el Tribunal de Distrito de Boston de EE.UU, citado por Boston Herald.

La denuncia sostiene que la mujer es “castigada ilegalmente” por la administración Trump por su origen venezolano. Además, los abogados solicitan a un juez federal que inste a Noem, Joseph Edlow -director del Uscis- Jerry Ammons -director de la oficina de campo del Uscis en Boston-, y a la agencia a que renueve su visa de trabajo.

La dificultad para renovar la visa parte de una medida de Trump publicada el 16 de diciembre. La Proclamación 10998, titulada “Restringir y limitar la entrada de extranjeros para proteger la seguridad de Estados Unidos”, estableció la suspensión de la emisión de visas a nacionales de 39 países, incluido Venezuela.

Según los abogados de Bowser, esta acción niega la entrada a los inmigrantes pero no tiene autoridad sobre aquellos que ya están en Estados Unidos legalmente.

La demanda presentada el 27 de enero argumenta además que Bowser solicitó beneficios de inmigración el 8 de enero de 2025, casi un año antes de que el Uscis emitiera los memorandos. Además, menciona que sus solicitudes se presentaron con mucha antelación al momento en que expira su visa H-1B, que será el 14 de febrero.

La defensa de la gobernadora de Massachusetts a la inmigrante venezolana

En declaraciones compartidas al Boston Herald, Healey, que tiene en su círculo cercano a Bowser, la defendió y sostuvo que “quiere convertirse en ciudadana de Estados Unidos, y merece serlo”. Luego, agregó que su oficina “no dejará de luchar por Valentina”.

La gobernadora de Massachusetts defendió a la inmigrante venezolana y aseguró que su gobierno "no dejará de luchar" JOSEPH PREZIOSO - AFP

“Valentina Amaro Bowser ha hecho todo bien. Ella vino al país para estudiar, unirse a nuestra fuerza laboral y contribuir a nuestro país. Ha dedicado su carrera al servicio público, y específicamente a asegurarse de que todas las comunidades de nuestro estado tengan acceso a sus servicios y recursos gubernamentales”, indicó.

En esa línea, acusó al gobierno federal de “quitarle su sustento y privar a los residentes de Massachusetts de su conexión con el gobierno estatal”. Para concluir, expresó: “La parte más triste de todo es que esto no solo le está pasando a Valentina, le está pasando a innumerables inmigrantes en todo este país que han venido aquí legalmente, han hecho todo según los manuales y, sin embargo, esta administración federal todavía les niega su ciudadanía”.

Qué sucederá con la inmigrante venezolana que trabaja con la gobernadora de Massachusetts

Por el momento, el futuro parece incierto para Bowser. Una moción presentada el viernes pasado para solicitar una orden de emergencia de alivio preliminar inmediato que le permita seguir trabajando y mantener su puesto establece que tiene tiempo hasta el 28 de febrero para proporcionar una prueba de visa de trabajo o enfrentar el despido.

La inmigrante venezolana ha estado de licencia no remunerada desde el sábado, en tanto la moción requeriría que Uscis juzgara inmediatamente sus solicitudes pendientes.

Ante la presentación de la denuncia, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Angel Kelley, dio tiempo a la administración Trump para responder a la moción hasta el 16 de febrero.

La demanda contra Noem y el Uscis asegura que la inmigrante venezolana cumplió con todos los plazos legales Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

La mujer, que entró a Estados Unidos en 2013 con una visa F-1 válida para asistir a la universidad, se graduó de Emerson College, en Boston, con una licenciatura en 2018. Durante este tiempo, mantuvo su estatus y posteriormente consiguió una autorización de trabajo. En 2024, se casó con el ciudadano estadounidense Brandon Bowser, y recibió la felicitación del gobierno de Boston.

“La demandante nunca ha sido arrestado o acusado de un delito en ningún lugar del mundo y ha sido un no ciudadano modelo que cumplió en todos los aspectos con las leyes de inmigración de EE. UU.”, señala la denuncia.