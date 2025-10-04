Superó al MIT y Harvard: cómo es la mejor universidad de Massachusetts para estudiar y cuánto cuesta

Por segundo año consecutivo, Babson College superó a Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en el ranking de las mejores universidades de Estados Unidos. Esta institución privada de Massachusetts es reconocida por su enfoque en el emprendimiento y se destaca por ofrecer a los alumnos herramientas prácticas, como fondos para lanzar sus propios negocios.

Babson College: la universidad de Massachusetts que venció a Harvard y al MIT

Babson College, en el municipio de Wellesley, se mantuvo en el segundo puesto del ranking de The Wall Street Journal, solo por detrás de Stanford. En tanto, el podio lo completó la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut. En tanto, Harvard ocupó el quinto lugar, mientras que el MIT se ubicó en el puesto 11.

El listado del Wall Street Journal se centra principalmente en medir qué tan eficazmente una universidad prepara a sus estudiantes para lograr el éxito financiero Photo by Nic Czarnecki/Babson College

Según el periódico, su clasificación se distingue de otros listados porque se centra principalmente en evaluar qué tan bien una universidad prepara a sus estudiantes para alcanzar el éxito financiero tras su graduación.

“El 97,7% de nuestros estudiantes de licenciatura que se gradúan tienen un empleo o están en estudios de posgrado dentro de los seis meses posteriores a su graduación. Su salario inicial promedio supera los 77.500 dólares”, comentó Ruthanne Madsen, vicepresidenta de gestión de inscripciones de Babson College, en diálogo con WBZ-TV.

Asimismo, The Wall Street Journal destacó el enfoque emprendedor de esta institución de Massachusett. El curso Fundamentos de Gestión y Emprendimiento otorga a grupos de estudiantes hasta US$$3000 para que puedan poner en marcha sus propios negocios.

“Ofrecemos a nuestros alumnos nuevos, en su primer año, la oportunidad de crear y lanzar negocios. Esa es realmente la diferencia”, enfatizó Madsen.

La historia y los particulares métodos de enseñanza de Babson College

Babson College se inauguró el 3 de septiembre de 1919 con 27 estudiantes, en la antigua residencia de Roger y Grace Babson en Abbott Road, Wellesley Hills. Desde sus inicios, Roger buscó que el instituto se distinguiera de otras academias que ofrecían estudios en negocios. Para eso, brindó un programa intensivo de un año en fundamentos de producción, finanzas y distribución, en lugar de los tradicionales cuatro años, según se detalla la página oficial.

El plan de estudios se organizaba en cuatro áreas principales: economía práctica, gestión financiera, psicología empresarial y eficiencia personal, que incluía temas como ética, higiene y relaciones interpersonales.

La universidad de Babson abrió sus puertas el 3 de septiembre de 1919 con una matrícula inicial de 27 estudiantes Babson College

Para prepararse para el mundo laboral, los estudiantes tenían que realizar proyectos en grupo y presentaciones en clase, visitar fábricas y empresas locales, reunirse con directivos y ejecutivos, y asistir a proyecciones de películas industriales los sábados por la mañana.

Además, el instituto recreaba un entorno empresarial real en la vida cotidiana de los alumnos. Ellos debían vestir de manera profesional, cumplir un horario de oficina (de lunes a viernes de 8.30 hs a 17 hs, y los sábados de 8.30 hs hasta el mediodía) y registrar su entrada y salida.

Cada estudiante disponía de un escritorio equipado con teléfono, máquina de escribir, calculadora y dictáfono, y contaba con secretarias personales que mecanografiaban tareas y correspondencia.

Cuáles son las carreras y especializaciones que hay en Babson College

En Babson College, todas las carreras de pregrado se enfocan en Administración de Empresas (BSBA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los estudiantes pueden elegir entre diversas especializaciones, que funcionan como áreas de enfoque dentro de esa carrera, lo que les permite personalizar su formación según sus intereses.

Los estudiantes pueden optar por diversas especializaciones en pregrado y también acceder a distintos programas de maestría Michael Quiet

Cada alumno puede cursar hasta dos especializaciones, entre las cuales se encuentran:

Contabilidad

Análisis de Negocios

Finanzas Computacionales y Matemáticas

Economía

Emprendimiento

Sostenibilidad Ambiental

Finanzas

Planificación y Análisis Financiero

Estudios Globales y Regionales

Estudios Históricos y Políticos

Identidad y Diversidad

Negocios Internacionales

Justicia, Ciudadanía y Responsabilidad Social

Liderazgo, Personas y Organizaciones

Estudios Legales

Artes Literarias y Visuales

Marketing

Gestión de Operaciones

Métodos Cuantitativos

Bienes Raíces

Gestión de la Cadena de Suministro Minorista

Ventas

Estudios Sociales y Culturales

Gestión Deportiva

Estrategia y Consultoría

Emprendimiento Tecnológico

Además, la institución ofrece una variedad de programas de posgrado, que abarcan distintas áreas:

Maestría en Finanzas

Maestría en Análisis de Negocios

Maestría en Gestión con Enfoque en Liderazgo Emprendedor

Maestría en Contabilidad

Maestría en Emprendimiento Tecnológico

Cuánto cuesta cursar en Babson College

Babson cuenta con cerca de 2800 estudiantes de pregrado y 1100 de posgrado. El costo total de asistir a la institución este año supera los US$84.000, cifra que abarca la matrícula y el alojamiento. Con la ayuda financiera aplicada, la universidad estima que una familia con un ingreso anual de US$120 mil debería desembolsar aproximadamente US$22.000.