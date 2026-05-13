Suspenden licencias de conducir comerciales a migrantes: quiénes quedan afectados en Massachusetts

El Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV, por sus siglas en inglés) eliminó la posibilidad de que ciertos migrantes soliciten o renueven sus licencias de conducir comerciales. El cambio surgió como consecuencia de una normativa federal del gobierno de Donald Trump.

Muchos migrantes ya no pueden tramitar licencias de conducir comerciales en Massachusetts

A pesar de que en Massachusetts es posible obtener un permiso de conducir como migrante, siempre que se presente prueba de identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado, las licencias comerciales dejaron de emitirse.

La Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentados

De acuerdo con el portal del gobierno de Massachusetts, el 13 de febrero de 2026 la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas publicó una norma final relacionada con licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) que modificó los requisitos de elegibilidad y emisión.

Según la regla, que entró en vigor en marzo de 2026, además de quienes tengan residencia permanente o ciudadanía, solo los migrantes con las siguientes visas basadas en el empleo pueden solicitar un permiso comercial:

H-2A para trabajadores agrícolas temporales

para trabajadores agrícolas temporales H-2B para trabajadores temporales no agrícolas

para trabajadores temporales no agrícolas E-2 para inversionistas

Solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de DACA y con otros permisos de protección y de trabajo ya no califican, incluso si ya contaban con una CDL previamente.

Además, se especifica que ahora todos los trámites de licencias de conducir comerciales para no residentes deben realizarse en persona. Eso aplica a renovaciones, transferencias, actualizaciones, modificaciones, correcciones y reimpresiones.

RMV preocupado por migrantes que ya no pueden obtener una licencia comercial

Según el Registro Federal, la regla final titulada “Restablecer la integridad en la expedición de licencias de conducir comerciales para personas no domiciliadas” entró en vigor en marzo de 2026 y aplica a todas las agencias estatales del país norteamericano.

Al respecto, en un artículo de New England News Collab, un portavoz del RMV dijo que el departamento está preocupado por el impacto de la norma en los aproximadamente 1600 conductores de Massachusetts con licencias de conducir comerciales no domiciliadas que prestan servicio a escuelas, transporte público y empresas.

Solo los migrantes con ciertas categorías de visa y la green card pueden obtener una licencia de conducir comercial Pexels

El portavoz añadió que, mientras les fue posible, apoyaron la renovación de los permisos, pero ahora están aplicando la regla federal. La primera versión de la norma había sido publicada en septiembre de 2025, pero fue suspendida por un tribunal de apelaciones en noviembre debido a impugnaciones legales.

Sin embargo, la regla definitiva reafirmó los requisitos y se encuentra vigente desde marzo, por lo que el RMV debe acatarla, sin importar si el organismo estatal está o no de acuerdo.

Impulsan una ley que impide a migrantes obtener una licencia comercial en todo EE.UU.

Aunque la regla federal para la expedición de licencias de conducir comerciales para personas no domiciliadas ya entró en vigor, en busca de imponer mayores restricciones también se impulsa la Ley Dalilah.

La ley Dalilah, apoyada por el presidente Trump, cambia los requisitos para obtener una licencia de conducir comercial Archivo

El proyecto presentado por un legislador republicano busca que las restricciones vigentes se establezcan de manera permanente y se amplíe su alcance para, por ejemplo, tomar medidas contra los estados que otorguen licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados, bajo el argumento de que representan una amenaza para la seguridad pública.

El representante por Pensilvania Mike Kelly, quien copatrocinó la ley, señaló que fue nombrada en recordatorio de Dalilah Coleman, quien resultó gravemente herida en un accidente de 2024 en el que se vio involucrado un camión comercial conducido por un migrante.

Los puntos más importantes de la norma, que fue enviada al pleno de la Cámara de Representantes para su debate general, son los siguientes: