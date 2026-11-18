WASHINGTON.- Mauricio Claver-Carone, un veterano halcón de la política exterior norteamericana que en el inicio de la segunda administración de Donald Trump fue enviado especial de Estados Unidos para América Latina, abandonó oficialmente en julio pasado su misterioso rol como asesor informal de la Casa Blanca para los asuntos de Venezuela. Sin embargo, este controvertido abogado y lobista basado en Miami aún es una voz esencial para descifrar los alcances de la tutela de Washington sobre el régimen de Delcy Rodríguez y sus futuros planes para el país caribeño.

En un reciente diálogo con el periodista norteamericano Jon Lee Anderson, quien publicó un extenso artículo en la revista New Yorker sobre la presidenta interina y “el nuevo imperialismo norteamericano”, Claver-Carone sintetizó en una frase lo que Estados Unidos espera ver en Venezuela a medida que fortifican los lazos entre ambas administraciones.

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone.

“El chavismo tiene que convertirse en algo parecido al peronismo en Argentina: un movimiento nacionalista, pero sin la mierda socialista”, expresó quien también fuera un asesor clave de la primera gestión trumpista. Además, se mostró confiado en que Rodríguez podría encaminar a Venezuela en esa dirección, escribió Anderson.

Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2020 y 2022, Claver-Carone fue destituido del organismo casi por unanimidad tras una investigación que reveló que había mantenido una relación sentimental con una subordinada a la que benefició económicamente, al aumentar el salario de la empleada en numerosas ocasiones.

De raíces cubanas y poderoso lobista anticastrista en Washington, Claver-Carone desempeñó un papel clave en la configuración de la política de Estados Unidos hacia Venezuela desde que las fuerzas norteamericanas capturaran en un operativo en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente norteamericano, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York, en septiembre pasado. HANDOUT - Venezuelan Presidency

“El virrey no oficial de Trump para Venezuela”, lo calificó en mayo el diario The Washington Post, en un artículo en el que describió su “papel desproporcionadamente importante” a la hora de determinar el futuro del país sudamericano.

Durante su gestión como asesor no oficial, Claver-Carone ejerció una gran influencia sobre decisiones claves de la Casa Blanca, como los multimillonarios acuerdos petroleros para la operación de empresas norteamericanas en el país que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Claver-Carone rendía cuentas al secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha encabezado la política de la administración Trump respecto a Venezuela.

“Cuando Trump comenzó su segundo mandato [el 20 de enero de 2025], Claver-Carone regresó como enviado especial. Empezó a asesorar a Rubio, quien también mantenía un interés constante en derrocar al régimen venezolano. Otros sectores dentro de la Casa Blanca tenían ideas distintas”, escribió Anderson en su artículo, titulado “La colaboradora en jefe de Venezuela”.

What is guiding Delcy Rodríguez? Jon Lee Anderson writes about Venezuela’s interim leader and the new American imperialism. https://t.co/961V564GzI — The New Yorker (@NewYorker) November 18, 2026

“Según se informó, Richard Grenell —otro enviado especial para misiones especiales de Estados Unidos— abogaba por un enfoque en el que Maduro permaneciera en el poder, pero otorgando amplias concesiones petroleras a inversores norteamericanos, entre ellos el empresario Harry Sargeant, uno de los principales donantes de Trump. No obstante, Claver-Carone afirmó: ‘Dentro del equipo de Marco, yo era, probablemente, el más hábil en el combate cuerpo a cuerpo’”, amplió la nota.

A mediado del año pasado, escribió Anderson, Claver-Carone fue convocado a la Casa Blanca, donde le dijeron que querían llevar a cabo su plan para Venezuela. “Les respondí que ya teníamos un memorando preparado”, reveló el asesor al destacado periodista norteamericano.

“Para diciembre [pasado], estaba convencido de que Delcy [Rodríguez] podía desempeñar un papel. Hubo algunos contactos y, luego, ocurrió lo del 3 de enero, lo que aceleró todo drásticamente”, ahondó, aunque tanto en Caracas como en Washington sostienen que Claver-Carone no tenía conocimiento previo del operativo militar del 3 de enero.

Según la versión del exasesor, quien ha mantenido una relación tirante con la Argentina debido a sus críticas personales hacia funcionarios de Javier Milei, durante la incursión militar norteamericana él habló con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

“En ese momento, pensaban que habíamos matado a Maduro”, contó Claver-Carone, que le prometió “amistad si los venezolanos colaboraban con Estados Unidos”. Además, según el relato publicado en New Yorker, también llamó a Delcy Rodríguez para advertirle por nuevos ataques: “Le dije: ‘Hay una segunda oleada lista para ponerse en marcha, deberías hablar por teléfono con Marco [Rubio]’. Y ella lo hizo”, contó.

Claver-Carone describió a Rodríguez como una aliada ideal para la administración Trump. “Casi nos cuesta seguirle el ritmo”, graficó.

Acuerdo petrolero

Tras el repentino cambio en la cúpula del régimen chavista, ya con Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en una prisión de Nueva York, Claver-Carone cobró un protagonismo excluyente en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela.

“Fue una figura clave para que la firma estadounidense Centerview Partners obtuviera un contrato de más de 150 millones de dólares, y adjudicado sin proceso de licitación, para reestructurar la deuda venezolana, que asciende a unos 200.000 millones de dólares”, resaltó Reuters. Además, ayudó a organizar conversaciones a mitad de año entre el régimen venezolano y los líderes de la oposición, añadió.

A fin de agosto pasado, ocho meses después de la captura de Maduro, Trump anunció un acuerdo petrolero con el régimen de Rodríguez para asegurar el acceso a largo plazo a una parte considerable de las reservas de crudo probadas de Venezuela.

El mandatario lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, que asegura el “control mayoritario” de Washington sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela (se estima que tiene unos 303.000 millones), “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”.

Claver-Carone desempeñó un papel fundamental en el acuerdo y no se disculpó por sus términos, recordó Anderson, que señaló que el lobista describió los yacimientos petrolíferos productivos como “las nuevas bases militares del siglo XXI”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El petróleo no era la única preocupación de Claver-Carone como enviado especial. Junto con Jessica Bedoya, dirige el Fondo Lara, una firma de capital privado que busca activamente inversionistas en América Latina. Sus críticos en Caracas y Washington lo acusan de intermediar en lucrativos acuerdos en Venezuela y de cobrar comisiones a potenciales inversionistas”, amplió el artículo.

“Como intermediarios de facto del nuevo régimen, Claver-Carone y Bedoya habrían estado en una posición privilegiada para beneficiarse. Sin embargo, rechazaron las acusaciones, que él calificó como producto de una ‘campaña de desprestigio’ por parte de sus adversarios”, señaló Anderson.

En el diálogo que mantuvieron, Claver-Carone se defendió de las críticas. “No aceptamos sobornos, no conseguimos acuerdos”, afirmó. “Todos los días nos preguntan: ‘¿Pueden interceder por nosotros?’. Y cuando no lo hacemos, se enojan”, añadió.