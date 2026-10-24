Medicare Advantage: los cuatro escenarios para millones en EE.UU. en medio de la cancelación de pólizas

El sistema de Medicare Advantage enfrenta importantes transformaciones para 2027 debido a que los crecientes costos médicos superan los reembolsos gubernamentales. Como resultado, los adultos en Estados Unidos enfrentan cuatro escenarios potenciales: la cancelación completa de pólizas, mayores gastos y deducibles de medicamentos más altos, subidas en primas generales y recortes drásticos en los beneficios complementarios.

Los cuatro escenarios para millones en EE.UU. en medio de la cancelación de pólizas

Frente a la reducción de márgenes, las principales aseguradoras privadas recortarán sus ofertas menos rentables para el ciclo 2027. Esto provocará la cancelación masiva de pólizas y obligará a millones de adultos mayores en Estados Unidos a reevaluar su cobertura en un mercado con mayores gastos de bolsillo y menores beneficios complementarios, informó CNN.

Frente a la eliminación de planes de Medicare Advantage, millones de adultos deberán reevaluar sus coberturas Pexels

Dentro de esta reconfiguración del mercado, los beneficiarios de Medicare Advantage enfrentarán cuatro situaciones clave para el próximo ciclo de cobertura:

Cancelación masiva de pólizas y reducción de opciones: cerca de 3,2 millones de afiliados (aproximadamente un 11% de los inscritos) perderán su cobertura actual por la retirada de grandes aseguradoras como Humana, UnitedHealthcare y Aetna en diversas zonas. La reducción afecta principalmente a los planes tipo PPO (que permiten atención fuera de la red) y dejará a unas 638 mil personas en 193 condados rurales sin ninguna opción disponible de Medicare Advantage, según KFF.

cerca de 3,2 millones de afiliados (aproximadamente un 11% de los inscritos) perderán su cobertura actual por la retirada de grandes aseguradoras como Humana, UnitedHealthcare y Aetna en diversas zonas. La reducción afecta principalmente a los planes tipo PPO (que permiten atención fuera de la red) y dejará a unas 638 mil personas en 193 condados rurales sin ninguna opción disponible de Medicare Advantage, según KFF. Incremento en gastos de bolsillo y deducibles de farmacia: el 70% de los asegurados enfrentará un tope de gasto de bolsillo dentro de la red más alto, situado en un promedio de 6603 dólares. En farmacia, el deducible promedio para medicamentos recetados aumentará a US$509 , mientras que los planes con deducible de US$0 se reducirán a solo el 12% de la oferta.

el 70% de los asegurados enfrentará un tope de gasto de bolsillo dentro de la red más alto, situado en un En farmacia, el deducible promedio para medicamentos recetados aumentará a , mientras que los planes con deducible de US$0 se reducirán a solo el 12% de la oferta. Aumento de primas generales frente a la expansión en salud crónica: mientras que las primas de los planes generales subirán un 23% promedio (alcanzarán los US$14,80 mensuales), las pólizas dirigidas a personas con condiciones crónicas (como diabetes o afecciones cardíacas) serán más económicas y se ampliarán a 744 opciones a nivel nacional, impulsadas por mayores reembolsos del Gobierno.

mientras que las primas de los planes generales promedio (alcanzarán los US$14,80 mensuales), las pólizas dirigidas a personas con condiciones crónicas (como diabetes o afecciones cardíacas) serán y se ampliarán a 744 opciones a nivel nacional, impulsadas por mayores reembolsos del Gobierno. Recorte en beneficios complementarios: para mantener la rentabilidad, las empresas reducirán las coberturas adicionales que solían atraer a los usuarios. Esto incluye menores subsidios para productos de venta libre (OTC), mayores restricciones en transporte médico y atenciones más ajustadas en servicios dentales, oftalmológicos y auditivos.

“Hay estados donde la interrupción en cuanto a los planes ofrecidos a los consumidores es mínima. En otros estados, los cambios son mucho más drásticos”, comentó Haitham Aly, socio de Oliver Wyman.

Las primas de los planes generales subirán un 23% promedio, en tanto las primas de personas con condiciones específicas verán una disminución Fotomontaje realizado con IA

Contexto del sector y cambios en la Parte D

Más de un millón de personas en el Medicare tradicional perderán su plan independiente de medicamentos por la salida de Aetna de este mercado, según Brooks Conway, director de Oliver Wyman. Con la eliminación de los planes con prima de US$0, también se anticipan variaciones considerables en las tarifas tras suspenderse los subsidios de estabilización aprobados en años previos.

Las aseguradoras justificaron los recortes por el aumento en el uso de servicios médicos y la inflación del sector. Por su parte, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), liderados por el Dr. Mehmet Oz, proyectaron que la inscripción real se mantendrá sólida e intentan preservar la estabilidad de la oferta.

“Los CMS están luchando para que las opciones de atención médica de alta calidad sigan siendo asequibles y accesibles para los millones de beneficiarios que dependen de los planes Medicare Advantage y de medicamentos recetados de la Parte D”, expresó Oz en un comunicado.

El contexto electoral y la medida de Trump sobre Medicare

Los cambios en los planes de cobertura médica se producen en el mes precedente a las elecciones generales de EE.UU., que tendrán lugar el 3 de noviembre y serán cruciales para el control del Congreso por parte del oficialismo. De cara a los comicios, el costo de la salud es crucial para los votantes mayores.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció a principios de octubre que otorgará US$90 a cada uno de los aproximadamente 20 millones de personas mayores para ayudarles a pagar las primas de la Parte B de Medicare.

El anuncio Donald Trump que afecta a ciertas personas mayores del Medicare

La financiación provendrá del Fondo de Mejora de Medicare, que el Congreso creó en 2008 con US$2200 millones. Sin embargo, los inscritos en Medicare Advantage quedaron explícitamente excluidos de esta medida.

Asimismo, los adultos mayores de bajos ingresos que también cumplen los requisitos para Medicaid y los inscritos de mayores ingresos que pagan primas más altas de la Parte B no recibirán los pagos, según informó la Casa Blanca.