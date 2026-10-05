Oficial y confirmado para octubre: Trump dará US$90 a algunas personas mayores con Medicare

El presidente Donald Trump anunció un pago único de 90 dólares para un grupo de personas mayores afiliadas a Medicare Part B, con el objetivo de compensar parte de la prima de octubre en Estados Unidos. La medida se suma a los cheques de US$500 para determinados afiliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) que el gobierno federal comenzó a distribuir a fines de septiembre.

Quiénes recibirán los US$90 de Medicare en octubre

Según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), 20,8 millones de estadounidenses inscriptos en Original Medicare Part B podrán acceder al reembolso.

El anuncio Donald Trump que afecta a ciertas personas mayores del Medicare

Los beneficiarios deben vivir en EE.UU., no recibir asistencia de Medicaid para abonar la prima y no pagar un ajuste mensual relacionado con sus ingresos, conocido como IRMAA. Asimismo, el organismo aclaró que los afiliados a Medicare Advantage no califican para los US$90.

Cuándo y cómo llegará el pago de US$90 de Medicare

Los CMS precisaron que la mayoría de los beneficiarios elegibles tendrá el dinero disponible alrededor del 8 de octubre. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará los US$90 a las cuentas de quienes ya utilizan el depósito directo para recibir sus beneficios.

El Departamento del Tesoro enviará un cheque en papel más adelante en octubre a quienes no tengan depósito directo. El gobierno utilizará la dirección postal que cada beneficiario tenga registrada en Medicare.

Las personas que quieran verificar si reúnen los requisitos pueden comunicarse con 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quienes necesiten consultar el estado del pago podrán llamar a la SSA al 1-800-772-1213 desde el 15 de octubre, de acuerdo con la información oficial de los CMS.

De dónde sale el dinero para los pagos de Medicare

La Casa Blanca informó en un comunicado oficial que el gobierno financiará los desembolsos mediante el Fondo de Mejora de Medicare. El Congreso creó ese mecanismo en 2008 para financiar cambios dentro del programa original de Medicare en las Partes A y B.

Los CMS señalaron que anteriores composiciones del Congreso retiraron recursos del fondo cerca de 20 veces para compensar otros gastos.

La administración Trump presentó esta distribución como la primera utilización del mecanismo para entregar directamente un reembolso destinado a las primas de los beneficiarios.

Medicare Part B tiene una prima mensual estándar de US$202,90 durante 2026

El anuncio se produjo después de otra medida del gobierno federal vinculada con los costos de cobertura médica. El gobierno comenzó a distribuir reembolsos de US$500 a casi un millón de afiliados a la ACA en 30 estados, de acuerdo con la información citada por CNN.

Cuánto cuesta Medicare Part B en 2026

El portal oficial de Medicare detalló que la prima mensual estándar de la Parte B alcanza los US$202,90 en 2026. Los afiliados deben pagar ese importe cada mes, incluso cuando no utilizan servicios cubiertos por el programa, aunque las personas con mayores ingresos pueden afrontar un monto superior.

La mayoría de los beneficiarios elegibles recibirá US$90 por depósito directo alrededor del 8 de octubre Imagen de Sabine van Erp en Pixabay

La Parte B cubre consultas médicas, servicios hospitalarios ambulatorios, equipos médicos y determinados medicamentos administrados por profesionales. Medicare también fijó para 2026 un deducible anual de US$283 antes de que comience la cobertura correspondiente.

CNN informó que el aumento de la prima de Medicare Part B en 2026 fue de US$17,90 frente al año anterior, una suba cercana al 10%.

El medio indicó que representó el mayor incremento de los últimos cuatro años y el segundo más alto en dólares dentro de la historia del programa.

Medicare Advantage queda afuera del reembolso y enfrenta cambios

El portal de Medicare indicó que quienes tienen planes Medicare Advantage deben contar con la Parte B y mantener el pago de su prima. Sin embargo, los CMS excluyeron expresamente a este grupo del reembolso único de US$90 anunciado para octubre.

CNN señaló que Medicare Advantage funciona mediante aseguradoras privadas que proporcionan los beneficios de Medicare a sus afiliados.

Estos planes concentran algo más de la mitad de los inscriptos en el programa, pero no forman parte del grupo de 20,8 millones de personas alcanzadas por el nuevo desembolso.

El anuncio de Trump llegó pocos días antes del período de inscripción abierta para Medicare Advantage. CNN indicó que ese mercado atraviesa su tercer año de cambios, con aseguradoras que abandonan determinados mercados, aumentos de deducibles y reducciones de cobertura.