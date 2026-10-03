Oficial y confirmado: Medicare actualiza las primas para 2027 y una categoría subiría hasta US$36

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) presentaron las estimaciones oficiales sobre las tarifas y primas del programa para 2027. El reporte del organismo proyecta modificaciones de costos en la cobertura privada y una estabilidad general de precios en planes independientes.

La categoría de planes de medicamentos recetados que alcanzará los US$36

Los planes independientes de medicamentos recetados de la Parte D son la categoría que registrará un incremento mensual hasta alcanzar los 36 dólares. El ajuste representa una suba inferior a US$1 con respecto al promedio mensual de US$35,09 de 2026.

Los planes independientes de medicamentos recetados de la Parte D registrarán un aumento que alcanzará los US$36 Freepik

De acuerdo con un comunicado de los CMS publicado este 28 de septiembre de 2026, a pesar de las especulaciones sobre la cancelación del Proyecto de Estabilización de la Parte D, los datos muestran la estabilidad de la oferta. Las autoridades aseguran que el programa mantiene valores competitivos para los usuarios sin subsidios adicionales.

El reporte técnico indica que el 88% de los beneficiarios sin subsidios dispondrá de acceso a planes básicos de la Parte D por US$10,30 o menos. Asimismo, el 93% de esta población podrá elegir planes mejorados de la Parte D por menos de US$6 mensuales.

Ocho de cada diez afiliados a Medicare Advantage mantendrán su plan actual con la misma tarifa o con un costo menor durante 2027. El administrador de la agencia, el doctor Mehmet Oz, ratificó el compromiso oficial de proteger las opciones de atención de alta calidad.

Las proyecciones generales sobre las tarifas y la cobertura de Medicare para 2027

La actualización tarifaria para 2027 refleja reducciones en las primas de Medicare Advantage y de los planes de medicamentos integrados. Los datos del gobierno federal señalan una disminución promedio del 16,5% en el costo mensual de Medicare Advantage.

El valor promedio de las primas mensuales de Medicare Advantage bajará de 14,37 dólares en 2026 a US$12 en 2027. De forma paralela, el beneficio para servicios odontológicos, auditivos y oftalmológicos conservará sus niveles habituales de atención.

La actualización tarifaria para 2027 refleja reducciones en las primas de Medicare Advantage Shutterstock - Shutterstock

En los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados, la prima promedio experimentará una caída del 38%. La tarifa mensual para esta modalidad pasará de US$11,32 en 2026 a US$7 en 2027.

La administración federal sostiene que esta rebaja obedece al retorno a condiciones normales de mercado tras el fin de subsidios temporales a las aseguradoras. Las autoridades afirman que el esquema garantiza opciones accesibles sin recurrir a desembolsos extraordinarios del tesoro público.

El organismo prevé una inscripción total de 34 millones de personas en Medicare Advantage para el próximo período anual. Esta cifra representa el 47,4% de la población total de beneficiarios registrados en el sistema de salud.

Las fechas del período de inscripción abierta y los recursos de asistencia financiera

El período de inscripción abierta de Medicare para 2027 comenzará el 15 de octubre de 2026 y concluirá el 7 de diciembre de 2026. Durante estas semanas, los beneficiarios podrán revisar las alternativas de cobertura en el portal digital oficial del gobierno federal.

La herramienta informática del buscador de planes de Medicare permite comparar las tarifas, deducibles y beneficios de cada opción. El organismo estatal recomienda a los usuarios cotejar las alternativas antes del cierre del plazo de elección anual.

El período de inscripción abierta de Medicare para 2027 comenzará el 15 de octubre de 2026 Pexels

Las personas con cobertura vigente que deseen conservar sus contratos actuales no requieren realizar trámites adicionales de reinscripción. La plataforma en línea incorporó sistemas de autenticación de identidad y atención telefónica para asesorar a los ciudadanos.