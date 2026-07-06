Atención migrantes con TPS: la fecha clave del 10 de julio que deben revisar trabajadores y empleadores en EE.UU

Los beneficiarios haitianos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y sus empleadores deben revisar cómo se reflejará la autorización laboral vinculada al programa. Para agencias gubernamentales, la verificación puede aparecer en SAVE, mientras que los empleadores deben guiarse por las instrucciones de Form I-9 y E-Verify, donde ciertos permisos de trabajo figuran con una fecha de vencimiento definida para julio.

¿Qué cambia el 10 de julio para los beneficiarios del TPS?

El programa SAVE mostrará el 10 de julio como fecha de vencimiento del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Una orden judicial mantuvo vigente documentación que debía vencer el 3 de febrero Magnific

La designación y los beneficios asociados debían finalizar el 3 de febrero. Sin embargo, un día antes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden que suspendió esa medida.

Entre esos documentos están los formularios I-766, conocido como EAD, con categoría A12 o C19, que siguen vigentes y fueron extendidos.

El Uscis indicó que la prórroga funciona como alivio limitado mientras los tribunales inferiores se ajustan al fallo de la Corte Suprema en Mullin v. Doe, emitido el 25 de junio, que favoreció la posición del gobierno sobre la terminación del TPS.

¿Cómo aparecerá la autorización laboral en SAVE?

La herramienta SAVE verificará si una persona recibió una aprobación de TPS que no fue retirada. Para esa revisión, el sistema podrá usar información de documentos relacionados con el programa. Entre esos registros figuran el Formulario I-797, Notificación de Aprobación, y el Formulario I-797C, Notificación de Acción.

Los beneficiarios recibirán una respuesta manual de SAVE con la leyenda: “Temporary Protected Status – Employment Authorized - Temp Emp Auth” (Estatus de Protección Temporal – Empleo autorizado - Autorización temporal de empleo).

La agencia migratoria pidió revisar con regularidad la página oficial sobre TPS para Haití. También señaló que pueden suscribirse a actualizaciones periódicas de SAVE mediante la plataforma Granicus Communications.

¿Qué hacer con el fin del TPS para Haití?

El Uscis señala que las personas amparadas por el TPS pueden evaluar otras alternativas migratorias si el beneficio deja de estar vigente. Entre ellas figura la posibilidad de solicitar la residencia permanente (green card), siempre que cumplan con los requisitos de alguna de las categorías de elegibilidad previstas por la ley.

El organismo recomienda acudir únicamente a abogados o representantes acreditados por organizaciones reconocidas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para recibir asesoramiento y advierte sobre posibles estafas de personas que ofrecen tramitar solicitudes de TPS sin autorización.

Las categorías de elegibilidad para solicitar la green card

Una persona solo puede pedir la residencia permanente si encaja en alguna categoría prevista por la ley. Las principales indicadas por Uscis son:

Vínculo familiar: abarca a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, otros parientes de ciudadanos o residentes permanentes, prometidos, viudos y ciertos solicitantes protegidos por VAWA.

abarca a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, otros parientes de ciudadanos o residentes permanentes, prometidos, viudos y ciertos solicitantes protegidos por VAWA. Empleo: reúne a trabajadores con habilidades extraordinarias, profesionales, trabajadores calificados o no calificados, médicos elegibles para una exención por interés nacional e inversionistas.

reúne a trabajadores con habilidades extraordinarias, profesionales, trabajadores calificados o no calificados, médicos elegibles para una exención por interés nacional e inversionistas. Inmigrante especial: contempla a trabajadores religiosos, menores inmigrantes especiales, ciertos ciudadanos de Afganistán o Irak, comunicadores internacionales y empleados de organizaciones internacionales.

Uscis pidió a las agencias revisar la página oficial de TPS para Haití y seguir las actualizaciones de SAVE Fotomontaje realizado con IA