Midterm elections 2026: quién gana las elecciones, según las encuestas recientes en Estados Unidos

Las midterm elections 2026 se realizarán el 3 de noviembre y definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado de Estados Unidos. Las últimas encuestas nacionales muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto para el Congreso, aunque esos porcentajes no permiten calcular directamente cuántos escaños obtendrá cada partido.

Qué partido lidera las encuestas para el Congreso en EE.UU.

De acuerdo con The New York Times, el sondeo más reciente de YouGov para The Economist fue realizado entre el 4 y el 8 de septiembre con 1469 potenciales votantes. El estudio forma parte de una encuesta nacional hecha a ciudadanos estadounidenses adultos y registra información sobre la intención de voto para las elecciones de noviembre.

En la serie más reciente del generic congressional ballot, los demócratas aparecen por encima de los republicanos, con una ventaja de 49% a 38%. Este indicador pregunta a los votantes qué partido prefieren que ocupe el escaño de su distrito y sirve para medir el clima electoral nacional.

Las mediciones inmediatamente anteriores también mostraron resultados favorables para los demócratas. Morning Consult registró 46% frente a 42% entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre entre 2200 votantes registrados, mientras que Focaldata, en una encuesta realizada entre 1837 posibles sufragantes del 28 de agosto al 2 de septiembre, obtuvo 52% contra 45%.

En el estudio de YouGov para The Economist realizado entre el 28 y el 31 de agosto con 1592 adultos, los demócratas obtuvieron 46% y los republicanos 40% entre los votantes registrados. Entre los votantes considerados como probables, la diferencia fue todavía mayor, con 52% contra 40%.

Cómo llegan demócratas y republicanos a las elecciones 2026

El partido oficialista tiene actualmente una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes. Reuters informó que la composición es de 219 republicanos contra 214 demócratas, además de un independiente que suele votar con el espacio del presidente Donald Trump.

Algo similar ocurre en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría de 53 legisladores oficialistas contra 45 demócratas. Además, dos senadores independientes suelen acompañar al partido opositor.

Los estadounidenses definirán la nueva conformación de las cámaras legislativas en las elecciones del 3 de noviembre Julia Demaree Nikhinson - AP

En las elecciones de noviembre se renovarán 35 de sus 100 escaños. Según un análisis de la agencia, los demócratas necesitan ganar cuatro bancas actualmente republicanas para alcanzar la mayoría en esa cámara.

En la Cámara de Representantes, la competencia estará concentrada en un grupo relativamente reducido de distritos. Reuters identificó alrededor de 50 de los 435 escaños como carreras potencialmente competitivas, con disputas relevantes en estados como Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan, Nueva York, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Cuáles son las elecciones más competitivas en la Cámara de Representantes

En Texas, el republicano Eric Flores enfrenta al demócrata Vicente González en un distrito del sur del estado, mientras que Bobby Pulido, músico y candidato demócrata, compite contra la republicana Monica De La Cruz en otro distrito de la región. Los tres distritos del sur de Texas aparecen entre las contiendas que Reuters considera competitivas.

Bobby Pulido se fue de la música para incursionar en la política en Texas

En Arizona, el demócrata Amish Shah y el republicano Jay Feely disputan un escaño abierto en los suburbios del norte de Phoenix. En otro distrito del estado, el republicano Juan Ciscomani busca conservar su banca frente a la demócrata JoAnna Mendoza.

Otra carrera relevante se encuentra en Pensilvania, donde la demócrata Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton, desafía al republicano Rob Bresnahan. En el mismo estado, el republicano Scott Perry vuelve a enfrentarse con la exconductora de televisión Janelle Stelson.

El Cook Political Report, que clasifica las 435 elecciones de la Cámara según su nivel de competitividad, registra actualmente 21 distritos como “Toss Up”, es decir, sin un favorito claro.