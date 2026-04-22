Demócratas vs. republicanos: quién gana las encuestas de los votantes en EE.UU. este miércoles 22 de abril

En un activo para la política de Estados Unidos con elecciones en varias jurisdicciones y definiciones para los escaños en el Congreso, las encuestas recientes muestran el panorama que enfrenta a los demócratas con los republicanos. Según el promedio de los sondeos, los políticos del partido oficialista tienen una desventaja de seis puntos porcentuales frente a los opositores.

Quién gana las encuestas de EE.UU. entre demócratas y republicanos

La encuesta del Voto Genérico al Congreso para 2026, una recopilación de sondeos de Real Clear Polling, sitúa a los demócratas con un 48% de intención de voto frente al 42,1% de los republicanos, según los datos al miércoles 22 de abril. Estos números otorgan una ventaja de 5,9 puntos para el bando opositor.

En la carrera para las elecciones al Congreso, los demócratas tienen una ventaja de 5,9 puntos sobre los republicanos Freepik

Varias encuestas individuales de abril de 2026, recopiladas por el sitio, refuerzan esta tendencia. El sondeo de Marquette muestra una ventaja de diez puntos para los demócratas, mientras que los informes de Economist/YouGov y Echelon Insights reportan un escenario favorable para el partido opositor con una diferencia de cinco y seis puntos, respectivamente.

De los sondeos reunidos en el informe, el que muestra la mayor paridad es el de Morning Consult. Según este análisis, los demócratas tienen una ventaja de tres puntos sobre los republicanos.

Los cambios en las encuestas entre demócratas y republicanos para el Congreso

Los datos reunidos por el medio contrastan con los resultados finales de las elecciones al Congreso de 2024, en las que los republicanos ganaron el voto popular por un margen de 2,7 puntos. Este contraste representa un giro neto de 8,6 puntos a favor del Partido Demócrata.

Mientras que en 2024 el país norteamericano se inclinó hacia los republicanos en la votación legislativa, las encuestas actuales reflejan un panorama donde los demócratas mantienen una ventaja constante en casi todas las investigaciones realizadas entre marzo y abril de 2026.

En comparación con las elecciones de 2024, las encuestas recientes muestran un giro neto de 8,6 puntos a favor del Partido Demócrata frente a los republicanos Freepik

En el camino al Senado, los estados que podrían definir el control de la Cámara son:

Carolina del Norte: es uno de los estados más vigilados, donde Roy Cooper (D) lidera con una ventaja de 6,8 puntos .

es uno de los estados más vigilados, donde . Ohio: en esta jurisdicción, el candidato Jon Husted (R) tiene actualmente una ventaja de 2,6 puntos .

en esta jurisdicción, el candidato . Georgia: tiene una de las principales contiendas. En la primaria republicana, Mike Collins lidera por 13,5 puntos.

En este marco, Virginia votó a favor de un nuevo mapa electoral que podría otorgar cuatro escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes. Esto puede significar una complicación para el presidente Donald Trump, ya que atravesaría la parte final de su mandato con una legislatura mayoritariamente demócrata.

Elecciones en EE.UU.: los cambios que podría tener el Congreso

Este año, en los comicios de medio término, la Cámara de Representantes renovará la totalidad de sus 435 escaños conforme a los mapas distritales derivados del censo de 2020 y las modificaciones posteriores en ciertos estados.

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Con respecto al Senado, la elección alcanza a los 33 legisladores de la Clase Dos, cuyos mandatos actuales vencen a principios de 2027.

El escenario electoral se completa con dos contiendas especiales: en Ohio se votará por el sucesor de J.D. Vance, mientras que en Florida se elegirá al reemplazo de Marco Rubio.

Además del Congreso, un total de 36 estados y tres territorios elegirán a sus autoridades ejecutivas.