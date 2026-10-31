Midterms USA 2026: Pew Research Center advierte por encuestas hechas con IA y participantes falsos que dificultan anticipar resultados

Un análisis publicado por el Pew Research Center advierte que las elecciones de medio término de 2026 en Estados Unidos enfrentan un escenario metodológico inédito. Los investigadores señalaron que la proliferación de encuestas impulsadas por inteligencia artificial (IA), la infiltración de participantes falsos o automatizados y las dificultades históricas para predecir la participación electoral dificultan anticipar los resultados de estos comicios.

Encuestas sintéticas complican las mediciones para las elecciones de EE.UU.

En un informe publicado el jueves 29 de octubre, Michael Dimock, presidente de Pew Research Center, indicó que este año los sondeos vuelven a estar bajo escrutinio. En ese sentido, sostuvo que la razón no es que hayan empeorado, sino que las dificultades actuales responden a una combinación de factores que genera “desafíos sin precedentes para las encuestas y para el público que intenta comprenderlas”.

Las encuestas para las elecciones de medio término experimentan un aumento de “participantes falsos” Imagen generada con IA

Uno de los principales riesgos señalados es el aumento de “participantes falsos” (bogus respondents) en las encuestas en línea de acceso voluntario (opt-in).

Estos perfiles, creados por granjas de bots con IA o por personas que buscan incentivos económicos, son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. La distorsión impacta de forma severa las estimaciones sobre sectores demográficos clave, como los jóvenes y los adultos hispanos, cuyas preferencias electorales y participación resultan determinantes para la contienda, según el centro de investigación.

A este punto se suma la reciente aparición de las “encuestas sintéticas”, es decir, estudios que afirman medir la opinión pública sin entrevistar a personas reales, sino que recurren a modelos de IA para simular las respuestas humanas.

Las investigaciones previas del propio Pew Research Center concluyen que estos modelos no constituyen un reemplazo confiable de la opinión ciudadana. Asimismo, el organismo alerta sobre la circulación de sondeos totalmente inventados que se difunden sin ningún tipo de transparencia.

No solo IA: los problemas de las encuestas en EE.UU.

Más allá de las tecnologías disruptivas, existen factores estructurales que dificultan las mediciones. “Predecir quiénes votarán realmente siempre será un esfuerzo imperfecto, principalmente porque las personas no son buenas prediciendo su propio comportamiento y tienden a expresar sus aspiraciones en lugar de la realidad”, advirtió el presidente del centro.

En las elecciones de medio término, este problema se agrava debido a que la concurrencia suele ser menor. “Muchos consumidores esperan un nivel de precisión que las encuestas no pueden ofrecer. Y así se repite el ciclo de decepción”, agregó Dimock.

Uno de los principales problemas de las encuestas actuales, según el informe de Pew Research Center, consiste en los estudios que afirman medir la opinión pública mediante la utilización de modelos de IA para simular las respuestas humanas Photo by Allison Joyce / AFP

Por otro lado, el análisis sostuvo que durante la última década el mercado de las encuestas se saturó con opciones de bajo costo y metodología opaca. En simultáneo, los estudios tradicionales de alta calidad disminuyeron debido a sus elevados costos de producción.

“Resulta más difícil saber en qué encuestadores confiar, y algunos estados y localidades se quedan sin datos fiables para el público”, explicó Dimock.

Por último, la falta de claridad metodológica se cruza con cambios en las reglas de votación, un proceso de rediseño de distritos electorales y la menor cantidad de legisladores titulares en las boletas de una elección general desde 1992.

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Ante el aluvión de datos, el Pew Research Center recomendó no depositar una confianza excesiva en un solo estudio ni guiarse por resultados aislados o atípicos. Luego, aconsejó hacer “preguntas inteligentes” sobre los sondeos, como las siguientes:

¿Quién realizó la encuesta?

¿Tiene la organización un buen historial y reputación?

¿La organización tiene algún interés personal en la encuesta?

¿Se puede estar seguro de que la encuesta se realiza a personas reales? Si es así, ¿a cuáles?

¿Comparte la organización información sobre sus preguntas y metodología?

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Pese a estos desafíos, la entidad remarcó que no se debe descartar el valor de las encuestas rigurosas. Si bien no siempre ofrecen un pronóstico exacto de los resultados electorales, los investigadores subrayaron que todavía constituyen la herramienta más sólida para entender las prioridades y valores del público.