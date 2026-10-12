Nueva encuesta: Trump pierde apoyo entre los latinos para las midterms y el 31% no lo volvería a votar

El presidente Donald Trump enfrenta una reducción del apoyo electoral que recibió en 2024, de acuerdo con los resultados de un nuevo estudio del Pew Research Center. La medición de octubre mostró cambios en la percepción de su gestión y diferencias entre los grupos que integraron su coalición electoral de cara a los comicios del 3 de noviembre.

Cómo está actualmente el apoyo de los latinos a la gestión de Trump

De acuerdo con el análisis del Pew Research Center, entre los latinos que votaron por Trump en las últimas elecciones presidenciales, la aprobación de su desempeño pasó del 93% en febrero de 2025 al 57% en octubre de 2026.

El índice de aprobación de Trump disminuyó entre sus votantes de 2024, con descensos más pronunciados entre sus seguidores más jóvenes e hispanos Pew Research Center

La evolución reflejó una caída de 36 puntos porcentuales entre los integrantes de ese grupo.

En el conjunto de quienes votaron por el republicano en 2024, sin distinción de origen étnico, el 67% aprueba su gestión y el 31% la desaprueba.

Al comienzo de su mandato, en febrero del año pasado, la aprobación de ese mismo grupo alcanzaba el 95%, según los datos proporcionados por el estudio.

Los votantes jóvenes reducen su aprobación a Trump

La variación también aparece entre los electores de menor edad que respaldaron al presidente. En febrero del año pasado, el 92% de los votantes de entre 19 y 34 años que habían elegido al presidente aprobaba su desempeño. Para octubre del año en curso, ese porcentaje descendió al 49%.

La diferencia entre ambas mediciones es de 43 puntos porcentuales. En cambio, entre los votantes de 50 años o más, el nivel de aprobación se mantuvo en el 76%, lo que mostró distintas percepciones de su gestión según la edad.

Pese a la disminución del respaldo entre algunos sectores, la mayoría de quienes apoyaron a Trump en 2024 todavía se inclina por el Partido Republicano para las elecciones legislativas:

El 77% de ese grupo afirmó que apoyará al candidato republicano de su distrito para la Cámara de Representantes.

El 5% elegiría a un demócrata.

Otro 5% optaría por una tercera alternativa.

Un 13% aún no tomó una decisión.

La economía y el costo de vida preocupan al electorado

La situación económica ocupa el primer lugar entre los asuntos que los estadounidenses consideran relevantes para definir su voto en las elecciones de mitad de término.

Un reciente estudio mostró una marcada caída en la aprobación del presidente Donald Trump Fotomontaje editado con IA

El 84% de los sufragistas registrados la identificó como un tema muy importante, una proporción que alcanzó el 88% entre los simpatizantes demócratas y el 82% entre los republicanos.

La confianza en la capacidad de Trump para tomar decisiones económicas también disminuyó.

En noviembre de 2024, el 59% de los estadounidenses confiaba en su criterio para conducir la política económica.

En octubre del año en curso, esa proporción se ubicó en el 35%.

La misma tendencia se observó dentro del Partido Republicano y entre los independientes que se inclinaron por esa fuerza política.

En ese segmento, la confianza en la gestión económica presidencial bajó del 92% al 67% entre noviembre de 2024 y octubre de 2026 .

. La preocupación por los precios de la gasolina, la energía y otros gastos cotidianos formó parte del contexto de esas evaluaciones.

¿Demócratas o republicanos?: Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de medio término

Según la medición de Pew Research Center, en la intención de voto para la Cámara de Representantes los resultados mostraron:

Candidatos demócratas reunieron el 44% de las preferencias de los votantes registrados.

reunieron el de las preferencias de los votantes registrados. Candidatos republicanos obtuvieron el 36% de apoyo.

obtuvieron el de apoyo. Un 5% elegiría a otro candidato.

elegiría a otro candidato. El 15% restante no definió su voto.

Los resultados también mostraron diferencias en el grado de motivación electoral:

El 63% de los simpatizantes demócratas dice estar extremadamente motivado para votar, frente al 46% de los republicanos.

de los simpatizantes demócratas dice estar extremadamente motivado para votar, frente al 46% de los republicanos. Además, el 78% de los demócratas considera que es importante qué partido controle el Congreso, en comparación con el 69% de los simpatizantes republicanos.

La identificación partidaria sigue como un factor central en las preferencias legislativas. Entre quienes votaron por Kamala Harris en 2024, el 87% mantuvo su intención de apoyar a candidatos demócratas. Entre los votantes de Trump, el 77% afirmó que respaldará a los republicanos.