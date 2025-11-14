Abandono de estatus: la lista del Uscis con quienes quedan vetados de reingresar a EE.UU. tras un viaje

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) advierte que “viajar fuera de Estados Unidos puede tener graves consecuencias relacionadas con la inmigración”. Esto debido a que en ciertos casos se puede considerar que se abandonó el estatus o el beneficio.

Qué se necesita para poder volver a EE.UU. tras un viaje, según Uscis

Si se desea regresar legalmente después de viajar fuera de Estados Unidos, por lo general, se debe tener una tarjeta de residente permanente, también conocida como green card; una visa de no inmigrante; o un documento de viaje válido y vigente.

Por lo general, los migrantes deberán solicitar y obtener un documento de viaje antes de salir de Estados Unidos Freepik

“El tipo de documento que usted necesita varía dependiendo de su estatus de inmigración o si tiene una solicitud de beneficio de inmigración pendiente”, explica la agencia. Por lo general, se debe solicitar y obtener un documento de viaje antes de salir del país norteamericano.

Abandono de estatus: la lista de Uscis de quiénes están vetados

El Uscis explica que la admisión o la otorgación de un permiso de permanencia temporal no están garantizados incluso si se tiene los documentos apropiados. El migrante que regresa aún está sujeto a una inspección o examinación en un puerto de entrada para determinar si puede ser admitido.

En ese sentido, la agencia enlista los siguientes casos:

Para un no inmigrante: si fue admitido y presentó el Formulario I-539 para cambiar de estatus, generalmente el organismo considera que se abandonó el proceso al salir del país antes de que se tome una decisión sobre la solicitud, “aunque existen algunas excepciones”. “Tener un documento de permiso adelantado no evita el abandono de la solicitud de cambio de estatus. Cuando regrese a Estados Unidos, es probable que le denieguen la admisión si su estatus actual ha expirado”, advierte.

Los residentes permanentes son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes por poco tiempo no afectan su estatus Freepik

Quienes tienen una solicitud de residente permanente pendiente : si se solicita un ajuste de estatus y se sale de EE.UU. sin la documentación de viaje adecuada, como un documento de permiso adelantado, es posible que no se le permita volver a ingresar cuando regrese. “Incluso si se le permite reingresar, es posible que se determine que ha abandonado su solicitud pendiente de ajuste de estatus”, precisa el Uscis.

: si se solicita un sin la documentación de viaje adecuada, como un documento de permiso adelantado, cuando regrese. “Incluso si se le permite reingresar, es posible que se determine que ha abandonado su solicitud pendiente de ajuste de estatus”, precisa el Uscis. Para quienes tienen presencia ilegal o una orden de remoción: es posible que se le considere inadmisible si solicita la admisión después de salir de Estados Unidos, incluso si tiene un documento de viaje.

Viajes internacionales como titular de una green card

El organismo indica que quienes tienen green card son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes temporales o breves no afectan el estatus. Sin embargo, advierte que si se determina que el migrante no tiene intención de residir permanentemente en EE.UU., se considerará que abandonó el beneficio.

La agencia señala que el documento que se usa para entrar a la nación norteamericana luego de un viaje en el extranjero será la green card.

Un agente de la CBP será el encargado de revisar la documentación y determinar si el migrante puede regresar a EE.UU. Facebook CBP

Además, al llegar al puerto de entrada, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisará otra documentación, como: pasaporte o licencia de conducir de EE.UU. Con la verificación, el agente determinará si la persona puede entrar.

En caso de que el residente permanente tenga planes estar ausente de Estados Unidos por más de un año, deberá solicitar, antes de salir, un “Permiso de Reingreso” mediante el Formulario I-131.