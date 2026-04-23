“Separados por el ICE”: el premio World Press Photo 2026 retrata el drama migrante en EE.UU.

La fotografía titulada “Separados por el ICE” ha sido distinguida como la Foto del Año en el World Press Photo 2026. La imagen retrata la detención de un migrante ecuatoriano al salir de una audiencia en Nueva York.

Qué se conoce sobre “Separados por el ICE”

La foto fue tomada el 26 de agosto de 2025 por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy en el edificio federal Jacob K. Javits, ubicado en la ciudad de Nueva York.

La foto fue tomada el 26 de agosto de 2025 en el edificio federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York worldpressphoto

En ella se observa a Luis, un migrante ecuatoriano que residía en el Bronx, detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) justo después de asistir a una audiencia judicial.

Mientras era trasladado por las autoridades, sus hijas se aferran a él entre lágrimas. Su esposa Cocha, entretanto, observa la escena con angustia, de acuerdo a lo descrito por el sitio web de World Press Photo.

“Por favor, comprendan que venimos aquí en busca de una mejor oportunidad, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos”, dijo Cocha.

Tras la detención, la familia se enfrenta a graves dificultades financieras debido a que Luis era el único proveedor económico.

Las razones detrás de la fotografía

Guzy capturó la imagen para el Miami Herald con el objetivo de “crear consciencia” sobre la “nueva normalidad en Estados Unidos” marcada por las redadas migratorias.

“Creo que ahora más que nunca los medios de comunicación son un vínculo crucial para documentar los efectos de las políticas en Estados Unidos. La foto del año registra el momento donde una familia es separada y un padre está siendo detenido”, destaca en una entrevista con World Press Photo.

La fotógrafa menciona que son los rostros de las hijas, intentando evitar que su padre sea “arrancado” de su lado, lo que atrae la atención hacia la imagen, la cual, según ella, “no se puede dejar de ver”.

“Los rostros de las hijas nos permite mirar hacia adentro”, aseguró.

El contexto de “Separados por el ICE”

La detención de Luis es parte del incremento de las redadas coordinadas por el ICE en Estados Unidos. Entre las tácticas más recientes figura agentes la realización de arrestos en lugares que antes evitaban, como los tribunales de inmigración.

De acuerdo con un informe de CNN, estas detenciones no solo afectan a migrantes con estatus irregular, sino también a personas que se encuentran en proceso de solicitar asilo, e incluso a ciudadanos estadounidenses en algunos casos.

La práctica generó una fuerte controversia legal. Por el momento, existe una demanda en curso presentada por organizaciones de derechos civiles contra la administración Trump, en la que se cuestiona la legalidad de estos procedimientos.