Alerta migrante: un nuevo proyecto quitaría licencias de conducir a estos extranjeros

Los legisladores de Estados Unidos analizan un nuevo proyecto de ley, presentado por un senador republicano que impediría la emisión de licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. La medida exigiría a los estados verificar la situación legal antes de entregar el permiso. Las jurisdicciones que no cumplan con la normativa se enfrentarían a una reducción del 10% en la financiación federal para carreteras.

El nuevo proyecto que impediría la emisión de licencias de conducir a migrantes en EE.UU.

De un modo similar a la restricción impuesta el año pasado para la entrega de permisos comerciales a migrantes indocumentados, la Ley para Prohibir Licencias a Conductores o Camioneros Indocumentados extendería el impedimento a las licencias regulares.

El proyecto de ley prohibiría a los estados otorgar licencias de conducir regulares a los migrantes indocumentados Freepik - Freepik

Presentado por el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, el proyecto de ley S4317 fue copatrocinado por los senadores John Cornyn, republicano de Texas, y Cynthia Lummis, republicana de Wyoming.

“Dado que muchos inmigrantes indocumentados no hablan inglés y no saben leer las señales de tránsito, estos conductores hacen que las carreteras sean menos seguras para los ciudadanos que respetan la ley”, declaró Barrasso en un comunicado de prensa.

“Si bien Wyoming ya prohíbe que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, 19 estados y el Distrito de Columbia continúan emitiendo licencias de conducir personales y comerciales sin verificar el estatus legal. Mi legislación garantizará que los estados cumplan con la ley y prioricen la seguridad pública”, sostuvo luego.

El informe de Barrasso señala que en Wyoming las autoridades locales ya detectaron varios casos de inmigrantes indocumentados que operaban vehículos comerciales.

Desde el 1° de octubre de 2025, según el comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie arrestó a 40 personas que se encontraban en el país ilegalmente y conducían vehículos comerciales. En esa línea, los agentes del Condado de Sweetwater detuvieron a 14 más.

Cómo funcionaría el nuevo proyecto que quitaría licencias de conducir a migrantes

El S4317 exigiría a los estados verificar la situación legal del solicitante antes de emitir una licencia de conducir regular, una comercial o una tarjeta de identificación personal.

Los estados que no cumplan la directiva estarían sujetos a la quita del 10% de la financiación federal para las carreteras. En ese caso, estos fondos se redirigirían a los estados que sí cumplan con los requisitos.

Los estados que incumplan la normativa perderían el 10% de la financiación federal para las carreteras

“Los estados que se burlan de la ley federal de inmigración deberían perder fondos para carreteras, y esos fondos deberían destinarse legítimamente a los estados que sí cumplen la ley. Wyoming siempre ha hecho las cosas bien, y ya es hora de que el resto del país siga su ejemplo”, sostuvo Lummis.

Dalilah Law: las declaraciones de Trump sobre el nuevo proyecto

La propuesta presentada por los senadores Barrasso, Cornyn y Lummis se alinea con la Dalilah Law. Esta medida, impulsada por el presidente Donald Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión, apunta a impedir que cualquier estado otorgue licencias de conducir comerciales a personas sin estatus migratorio legal.

El nombre de la iniciativa proviene del caso de Dalilah Coleman, una niña que tenía cinco años cuando, en junio de 2024, un camión de 18 ruedas embistió el automóvil en el que viajaba, que se encontraba detenido. El vehículo de carga, según afirmó Trump, circulaba a 60 millas por hora (96 km/h) o más al momento del impacto.

El Presidente sostuvo que el conductor era “un inmigrante ilegal” que había ingresado al país norteamericano durante la administración de Joe Biden y que había recibido una licencia de conducir comercial en California.

La Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentados

En su discurso, aseguró que “muchos, si no la mayoría, de los inmigrantes ilegales no hablan inglés y no pueden leer ni siquiera las señales de tránsito más básicas sobre dirección, velocidad, peligro o ubicación”.

A partir de ese argumento, llamó al Congreso a aprobar lo que denominó “Dalilah Law”. Hasta el discurso de Trump en febrero de 2026, no existía un proyecto formal en el Congreso con esas características.

La S4317 retoma el espíritu de la ‘Dalilah Law’ impulsada por el mandatario estadounidense, pero amplía su alcance al incluir licencias regulares y tarjetas de identificación.