En California: los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU.

Los migrantes con green card en California que deseen viajar fuera de Estados Unidos necesitan presentar una serie de documentos a su salida. Las autoridades federales remarcaron qué permisos y papeles se requieren para volver a ingresar al territorio norteamericano y cómo puede correr riesgo la conservación de la tarjeta de residencia permanente.

Qué documentos piden a los migrantes con green card que salen de California

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) detalló que los extranjeros que porten el estatus de residente permanente legal en California y que tengan la intención de viajar al exterior del territorio norteamericano deben contar con documentos obligatorios.

Los viajeros de California que posean green card deben mostrarla a las autoridades a su salida del país Freepik

Estos papeles son:

Pasaporte del país de origen.

Documento de viaje de refugiado.

Visas requeridas en el destino al que se viaja (si corresponde).

En tanto, para el reingreso a EE.UU., los viajeros deben mostrar la green card válida y vigente con el formulario I-551 ante los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en cualquier puerto de entrada.

Asimismo, también tienen que mostrar un documento de identidad que lo acompañe, ya sea el pasaporte, la identificación de ciudadanía extranjera o la licencia de conducir en el territorio norteamericano.

Al reingresar a EE.UU. los residentes permanentes tienen que mostrar la green card vigente Freepik

La advertencia del Uscis sobre los viajes de migrantes con green card en California

La agencia federal pidió atención a los extranjeros que pretendan ausentarse de Estados Unidos seis meses o más, dado que este período de ausencia de ese país puede interrumpir la estadía de residencia continua que se requiere para el proceso de naturalización.

En estos casos, el período total es de cinco años, con el requisito de mantener una residencia y presencia física continuas.

En qué casos los migrantes de California pueden perder la green card por viajes

El organismo gubernamental puntualizó que las autoridades pueden considerar durante un viaje que el titular de la green card no tiene intención de residir de forma permanente en EE.UU. y pueden determinar un abandono de estatus.

Por norma general, los viajes cortos al exterior no deben presentar ningún inconveniente para los migrantes que son residentes permanentes en ese país, pero cuando reingresan a EE.UU., los oficiales federales evalúan ciertos criterios sobre su situación en el territorio norteamericano.

El Uscis detalló los papeles a presentar al salir y regresar en EE.UU. Freepik

Algunos aspectos a tener en cuenta son si la intención de viaje fue temporal, si se mantuvo una relación con familiares y comunidad en EE.UU. o si se posee un empleo en ese país y se pagaron impuestos como residente.

Asimismo, las autoridades pueden considerar si el residente permanente mantuvo las cuentas bancarias abiertas o la licencia de conducir, si retuvo sus propiedades o negocios, o cualquier otra evidencia que respalde una ausencia temporal.

En tanto, los viajeros que planifiquen una ausencia de un año o más pueden solicitar un permiso de reingreso con el formulario I-131, previo a su salida de EE.UU. Este documento permite la entrada al volver al territorio norteamericano, aunque su adjudicación no garantiza su aprobación por las autoridades migratorias al momento de la llegada.