Actualizaciones del Uscis: reglas recientes y qué cambió para los migrantes en la última semana

Durante esta semana de junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) incorporó modificaciones en varios procedimientos migratorios. Las medidas alcanzan solicitudes de asilo, autorizaciones laborales, ajustes de estatus y procesos de residencia permanente.

El Uscis confirma que reactivará solicitudes de asilo, empleo y naturalización

Uno de los cambios más relevantes surge de una resolución federal que dejó sin efecto mecanismos internos que habían paralizado distintos beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países. Entre los grupos alcanzados se encuentran solicitantes procedentes de Venezuela y Cuba.

El Uscis ya no podrá utilizar la nacionalidad del solicitante como un factor negativo o como motivo para suspender trámites de forma indefinida Imagen generada con IA

Como resultado, los migrantes con expedientes que permanecían detenidos podrán retomar sus casos. Además, las autoridades ya no podrán suspender trámites únicamente por el país de origen del solicitante.

La decisión judicial impacta en procesos relacionados con asilo, autorizaciones de trabajo, residencia permanente y ciudadanía estadounidense. Los casos que habían quedado pendientes deberán ser revisados nuevamente por las oficinas correspondientes.

El fallo también establece que la nacionalidad no podrá utilizarse como criterio para retrasar o congelar beneficios migratorios. Esto modifica la situación de personas que llevaban meses en espera de una respuesta sobre sus expedientes.

El DHS propone nuevas condiciones para obtener permisos de trabajo

Otra de las novedades está vinculada con los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó en un informe, publicado en el Registro Federal, una propuesta para redefinir los requisitos de ciertos beneficiarios que reciben permisos laborales de manera discrecional.

La iniciativa alcanza a extranjeros con permisos humanitarios temporales, personas protegidas por acción diferida y migrantes bajo órdenes de supervisión. De avanzar la normativa, deberán acreditar una necesidad económica concreta para acceder o mantener la autorización de trabajo.

Para renovar un permiso de trabajo en estas categorías, el migrante deberá demostrar que está empleado o busca empleo con un empleador que participe activamente en E-Verify Freepik

La propuesta también incorpora verificaciones biométricas obligatorias y exige que quienes soliciten renovaciones demuestren una relación laboral actual o potencial con empresas registradas en el sistema E-Verify.

Cambios en el Uscis: restricciones por antecedentes y criterios en el ajuste de estatus

Un proyecto presentado por las autoridades migratorias contempla limitaciones para personas con antecedentes penales. Según el texto, podrían quedar excluidos quienes registren arrestos, acusaciones o condenas, salvo situaciones excepcionales vinculadas con intereses públicos específicos.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

En paralelo, el Uscis reiteró que el ajuste de estatus para obtener la green card continúa como una facultad discrecional del gobierno. Esto significa que cumplir con los requisitos básicos no garantiza la aprobación automática ni la confirmación de tramitarlo dentro de EE.UU.

Los oficiales migratorios deberán analizar cada expediente de forma individual. La tarea consistirá en considerar elementos favorables y desfavorables antes de tomar una decisión definitiva sobre la residencia permanente.

El Uscis abrió una nueva oficina de asilo en Texas

El Uscis amplió su infraestructura con la apertura de una oficina de asilo en San Antonio, Texas. La nueva sede, según el comunicado oficial, trabajará en coordinación con la oficina de Houston para aumentar la capacidad de entrevistas y procesamiento de solicitudes de protección migratoria.

Las autoridades también reforzaron los mecanismos de supervisión en casos vinculados con fraude migratorio y documentación irregular. El objetivo, según los lineamientos difundidos, es fortalecer los procesos de revisión y cumplimiento de las normas vigentes.