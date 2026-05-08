Actualizaciones recientes sobre el fin del TPS: cómo miles de latinos quedarán en un limbo migratorio en 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este mayo de 2026 la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) tras la cancelación del beneficio para miles de extranjeros. La decisión del máximo tribunal definirá si el gobierno puede dar de baja estas protecciones sin intervención de los jueces. Esta medida busca ejecutar la promesa de la administración de terminar con los permisos temporales en todo el país.

El proceso judicial en la Corte Suprema y el futuro del TPS

Según informó CNN, el conflicto escaló tras demandas de beneficiarios de Haití y Siria. El debate central, ocurrido el pasado 29 de abril, giró en torno a si los tribunales federales tienen la autoridad para revisar las decisiones del Ejecutivo cuando este decide activar o desactivar las protecciones de un país.

Los defensores de los inmigrantes argumentan que el gobierno no consultó debidamente a las agencias expertas sobre las condiciones de vida en las naciones de origen antes de anunciar los ceses. Guadalupe Aguirre, subdirectora de Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés), señaló que la ley exige revisar las circunstancias de cada nación antes de tomar una determinación.

Si el máximo tribunal falla a favor del gobierno en junio, las pausas judiciales quedarían sin validez. Esto permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consume la terminación de la protección para los grupos que todavía se mantienen bajo el amparo del programa.

Naciones perjudicadas y repercusiones en la comunidad latina en 2026

El TPS resguardaba a cerca de 1,3 millones de individuos de 17 países diferentes hasta marzo de 2025. Según los datos del Congreso, el 90% de los beneficiarios son originarios de países latinoamericanos, con la mayor representación proveniente de Haití, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Honduras.

En la actualidad, las designaciones para Nicaragua y Honduras fueron eliminadas por el gobierno de Donald Trump. En cambio, la situación jurídica de El Salvador y Venezuela sigue en un limbo.

Yemen había sido incorporado al TPS en 2015 y recibió múltiples prórrogas hasta 2024 Fotomontaje realizado con IA

Un portavoz del DHS explicó a CNN que el programa fue concebido como una protección estrictamente temporal y no como un sistema de asilo permanente. “El T en TPS significa Temporal. Nunca fue concebido como un programa de asilo de facto", indicó la agencia gubernamental.

Por su parte, activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, instan a la comunidad a buscar una solución legislativa bipartidista. Sin embargo, reconocen que es difícil con la actual composición del Congreso.

Riesgos de deportación y estrategias de supervivencia en EE.UU.

Si el programa llega a su fin definitivo, los beneficiarios perderían sus permisos laborales y regresarían a su condición migratoria anterior, que en la mayoría de los casos es la de indocumentado. Oscar Chacón, asesor de Alianza Americas, advirtió que estas personas se volverían “arrestables y deportables“.

Según los datos del Congreso, el 90% de los beneficiarios del TPS son originarios de países latinoamericanos Stock en canva

Además, el gobierno posee información actualizada sobre sus domicilios y lugares de empleo, lo que facilita la localización por parte de las autoridades de inmigración. Ante este panorama, las organizaciones civiles recomiendan a los afectados preparar estrategias de supervivencia y asesorarse legalmente de manera individual.