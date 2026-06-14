Alerta migrante: es abogado y revela qué hay que tener en cuenta con el ICE en los estadios del Mundial 2026
El letrado Ángel Leal advirtió a los extranjeros que residen en EE.UU. por los operativos de la agencia durante el torneo
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El Mundial FIFA 2026 comenzará esta semana en Norteamérica, con Estados Unidos como el principal anfitrión con 11 ciudades como sedes, por lo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en las cercanías de los estadios, lo que generó preocupación entre la población migrante. Ante este panorama, un abogado dio una serie de recomendaciones.
La función del ICE en el Mundial 2026 y el riesgo de detención
La presencia de los agentes de ICE en las cercanías de los estadios fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El objetivo de la agencia es contribuir a la seguridad durante un evento con asistentes de todo el mundo.
Sin embargo, las autoridades no descartan realizar detenciones si encuentran personas sin documentación o que representen una amenaza para la seguridad del país. Según explicó el abogado migratorio Ángel Leal en su canal de YouTube, el contacto con estos oficiales puede ocurrir durante los operativos de control en los recintos.
La presencia del ICE en este tipo de eventos no es inusual, ya que forma parte de medidas de prevención ante la llegada de visitantes internacionales.
Reglas sobre la documentación por la presencia del ICE en la Copa del Mundo
La recomendación de Leal para los extranjeros en EE.UU. es llevar siempre los documentos que acrediten estatus legal en el país norteamericano. En el caso de los residentes permanentes, sugirió tener la green card en todo momento.
Para los turistas que viajan por el torneo, el documento clave es el registro I-94, que confirma la entrada legal y el tiempo autorizado de estadía en suelo estadounidense. Los estudiantes con visa deben contar con documentación que pruebe su estatus y la vigencia de sus estudios.
Leal explicó que el objetivo de estas medidas es poder demostrar rápidamente el cumplimiento de las normas en caso de un control por parte de las autoridades. “Llevar la documentación demuestra el estatus legal”, señaló el abogado.
“Si van a ir al Mundial, lleven su documentación. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es residente permanente de los Estados Unidos, lleve su tarjeta de residencia. Si usted está aquí con una visa temporal y está dentro de su estadía autorizada, como por ejemplo le dieron la visa de turista para precisamente asistir al Mundial“, dijo Leal.
“Lleve la prueba de su I-94 online de que usted fue admitido legalmente, que usted está dentro de su estadía autorizada y que es un turista disfrutando del Mundial”, remarcó el abogado.
Recomendaciones para migrantes con procesos pendientes durante el Mundial 2026
Leal advirtió que las personas con procesos migratorios abiertos o con dudas en su historial deben revisar su caso antes de asistir a los estadios por la Copa del Mundo. El objetivo es que conozcan con claridad los riesgos de un posible contacto con el ICE durante el torneo.
Aunque el DHS afirmó que la seguridad se enfocará principalmente en prevenir delitos como la trata de personas y la falsificación de boletos, el cumplimiento de las leyes migratorias será uno de los enfoques en los operativos.
La acción del Mundial 2026 en EE.UU. comenzará el 12 de julio con el debut de la selección local ante Paraguay en Los Ángeles y finalizará el 19 de julio en Nueva Jersey. Durante ese período, habrá presencia de agentes federales en los operativos.
Por ese motivo, Leal advirtió que las personas sin estatus migratorio regular deberán evaluar si les conviene asistir a eventos con gran concentración de público. El abogado destacó la importancia de revisar cada situación con anticipación.
Las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.
Las ciudades sede del Mundial 2026 son los sitios en donde los migrantes deben estar atentos, según advirtió Leal. Según la FIFA, el listado de ciudades está compuesto por:
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Kansas City
- Los Ángeles
- Miami
- Nueva York / Nueva Jersey
- Philadelphia
- San Francisco (Área de la Bahía)
- Seattle
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