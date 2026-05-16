Qué rol tendrá el ICE y otras agencias federales en los 11 estadios del Mundial 2026 en EE.UU.

A menos de un mes del inicio del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, el gobierno federal ya anticipa un amplio despliegue de seguridad para controlar el desarrollo del evento deportivo. En medio de las tensiones por la agenda migratoria y el papel de las agencias federales, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, explicó cuál será la función de organismos como el ICE, la TSA y otras divisiones federales.

Qué función tendrá el ICE durante el Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos

Según explicó Markwayne Mullin en una entrevista exclusiva con CBS News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá presencia en el Mundial, aunque insistió en que su función principal estará vinculada a la seguridad y al cumplimiento de las leyes federales, no a perseguir asistentes por su situación migratoria.

El funcionario recordó que el organismo suele trabajar en grandes eventos deportivos realizados en territorio estadounidense, como el Super Bowl, y señaló que una de sus tareas habituales es combatir actividades ilegales relacionadas con falsificaciones.

En ese sentido, mencionó la venta de entradas fraudulentas, ropa falsificada y otros productos ilegales que suelen circular alrededor de competiciones internacionales de gran escala.

“Es Inmigración y Control de Aduanas”, afirmó Mullin al explicar el alcance de las funciones del organismo. Luego agregó que en este tipo de competencias deportivas suelen detectarse mercancías falsificadas y distintos delitos asociados al comercio ilegal.

De acuerdo con la información difundida por CBS News, el DHS y varias de sus dependencias tendrán una participación central en la organización de la seguridad del torneo, que recibirá a decenas de selecciones nacionales y a más de un millón de turistas extranjeros distribuidos entre 11 sedes en Estados Unidos.

Qué dijo Markwayne Mullin sobre arrestos migratorios y controles del ICE en el Mundial 2026

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de que agentes migratorios realicen detenciones durante el Mundial. Consultado específicamente sobre si podía garantizar que el propósito del ICE sería exclusivamente la seguridad y no la detención de inmigrantes indocumentados, Mullin evitó dar una respuesta absoluta.

El secretario sostuvo que los agentes federales no “recorrerán” los estadios o las ciudades anfitrionas para efectuar arrestos masivos. Sin embargo, aclaró que la agencia realizará intervenciones cuando detecte personas consideradas peligrosas o vinculadas a delitos graves.

El gobierno de EE. UU. trabajará estrechamente con Interpol para identificar a individuos en listas de vigilancia por delitos graves como narcotráfico y terrorismo Jacquelyn Martin - AP/Flickr ICE

“Cuando estamos en estos eventos deportivos, no estamos haciendo operativos de control migratorio”, explicó. Aun así, indicó que las autoridades sí estarán atentas a individuos incluidos en listas de vigilancia antiterrorista o personas buscadas internacionalmente.

En ese contexto, Mullin mencionó la cooperación con Interpol, la organización internacional de policía criminal, para identificar sospechosos de delitos graves como homicidios, narcotráfico u otras actividades criminales de alto perfil.

Pese a intentar diferenciar las tareas de seguridad del control migratorio tradicional, el funcionario reconoció que el ICE nunca abandona completamente sus responsabilidades habituales. “Siempre vamos a aplicar las leyes migratorias”, señaló, aunque insistió en que el Mundial no será utilizado como una operación orientada a detener grandes cantidades de personas.

Cómo actuarán la TSA y las agencias federales en las ciudades sede del Mundial 2026

El gobierno federal considera que el Mundial representará uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad de los próximos años. El propio Mullin remarcó que distintas agencias del DHS estarán involucradas en la protección de los estadios, la infraestructura y los sistemas críticos asociados al torneo.

Entre los organismos mencionados aparece la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), cuya labor no se limita únicamente a los aeropuertos. El secretario explicó que la agencia también tiene responsabilidades sobre oleoductos, sistemas de infraestructura y múltiples instalaciones estratégicas.

Según detalló, la TSA tendrá participación directa en la seguridad de las once sedes estadounidenses que albergarán encuentros del Mundial 2026.

Además, el secretario advirtió que los desafíos de seguridad llegan en un momento complejo para el departamento, después de atravesar el cierre gubernamental más extenso en la historia del país norteamericano.