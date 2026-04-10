El IRS propone reglas sobre impuestos especiales a remesas transfronterizas
El gravamen recae sobre la persona que envía el dinero, pero las empresas de servicios están obligadas a actuar como agentes de retención
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) avanza en una nueva regulación que podría modificar el costo y la operativa de las remesas internacionales. A partir de una propuesta presentada junto al Departamento del Tesoro, se plantea la implementación de un impuesto especial sobre ciertos envíos de dinero al extranjero.
IRS y Tesoro: cómo funciona el impuesto del 1% sobre remesas internacionales en 2026
Según detalla el IRS en su propuesta normativa, el nuevo gravamen consiste en una tasa del 1% aplicada sobre el monto de determinadas remesas transfronterizas. Esta medida se enmarca dentro de la sección 4475 del Código de Rentas Internas, incorporada mediante la ley conocida como “One, Big, Beautiful Bill Act” de 2025.
En cuanto a la responsabilidad del pago, el texto establece que recae sobre el remitente. Es decir, la persona que envía el dinero. Sin embargo, el proveedor del servicio de remesas deberá actuar como agente recaudador. En ese sentido, deberá retener el impuesto en el momento de la operación y depositarlo posteriormente ante el gobierno federal de forma periódica.
Aunque el impuesto ya rige por ley desde 2026, las reglas definitivas del IRS se aplicarán formalmente a partir del trimestre en que se publiquen como regulaciones finales en el Registro Federal. Las autoridades confirmaron que los contribuyentes y proveedores pueden y deben regirse por la normativa propuesta para todas las transacciones realizadas después del 31 de diciembre de 2025.
Este impuesto se considera devengado en el instante preciso en que el remitente efectúa el pago o el proveedor inicia la transferencia electrónica —lo que ocurra primero—, lo que asegura que cualquier operación iniciada con el nuevo año quede bajo el radar del fisco estadounidense
Qué transferencias estarán alcanzadas por el nuevo impuesto del IRS
De acuerdo con el IRS, el gravamen no se aplicará a todas las remesas, sino únicamente a aquellas financiadas mediante ciertos instrumentos físicos.
Entre los métodos alcanzados se encuentran:
- Efectivo, tanto en dólares como en moneda extranjera
- Giros postales (money orders)
- Cheques de caja (cashier’s checks)
- Cheques de viajero (traveler’s checks)
Además, el organismo introduce una consideración relevante para las operaciones de cambio de cheques. En estos casos, si un proveedor o su agente convierte uno personal o comercial en efectivo y esos fondos se utilizan para enviar una remesa, la transacción será tratada como si hubiera sido financiada directamente en físico, y quedaría así sujeta al impuesto.
Qué remesas quedarán exentas del impuesto especial del IRS
No todas las remesas estarán sujetas al impuesto. La propuesta establece claramente una serie de exenciones que excluyen del gravamen a determinados métodos de financiamiento y tipos de transacciones.
Entre los casos que no pagarán el impuesto se incluyen:
- Transferencias financiadas directamente desde cuentas en instituciones financieras reguladas, como bancos o cooperativas de crédito
- Pagos realizados con tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos
- Envíos de bajo monto, definidos como aquellos de 15 dólares o menos
- Operaciones vinculadas a la compra o venta de valores y materias primas a través de intermediarios regulados
Cómo calcula el IRS la base imponible del impuesto sobre remesas
Otro punto clave detallado por el IRS es la base sobre la cual se calculará el impuesto. En este sentido, el gravamen del 1% se aplicará sobre el monto total que el destinatario final recibirá en el extranjero.
Esto implica que se incluirán en la base imponible ciertos beneficios promocionales, como bonificaciones o montos adicionales ofrecidos por el proveedor, incluso si el remitente no los abonó directamente. Por el contrario, quedarán excluidos de este cálculo:
- Las comisiones por servicio
- Los impuestos estatales
- El propio impuesto sobre remesas
Siempre y cuando estos conceptos no formen parte del dinero transferido al destinatario.
Cuál sería el impacto del nuevo impuesto del IRS en el costo de las remesas
El Departamento del Tesoro, en conjunto con el IRS, proyecta que entre el 30% y el 36% de las remesas enviadas a través de empresas de servicios monetarios se financian actualmente con efectivo o instrumentos similares. Esto representaría un volumen anual de entre 156 mil y 187 mil millones de dólares potencialmente alcanzados por el impuesto.
En términos prácticos, se estima que la aplicación de este gravamen podría incrementar el costo total de envío entre un 18% y un 26% en transferencias típicas de entre US$200 y US$500. Este impacto dependerá en gran medida del método de pago utilizado y de cómo los proveedores trasladen el costo al usuario final.
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