Indignación por el impuesto a las remesas: el cobro que castiga a migrantes dominicanos hoy

Las familias de República Dominicana que dependen económicamente de las remesas de sus parientes en Estados Unidos enfrentan un desafío financiero extra este año. Desde el 1° de enero, se impone un impuesto del 1% en ciertas transferencias internacionales de dinero, lo cual ha generado una fuerte oposición entre la comunidad migrante.

Los efectos del nuevo impuesto sobre las remesas

El impuesto se aplica a ciertos envíos realizados en efectivo, como giros postales o cheques de caja, e impacta en todos los que los utilizan, ya sean ciudadanos de EE.UU., residentes permanentes o trabajadores indocumentados.

Desde el 1 de enero, una ley estadounidense que impone un impuesto del 1% en ciertas transferencias internacionales Unsplash

En un contexto en el que cada dólar es importante para la subsistencia diaria, el impuesto se siente en los hogares con mayor dependencia.

De acuerdo con Dominicana News, el impacto de esta medida no es solo individual, ya que a su vez afecta el dinamismo económico de las comunidades rurales.

Dado que EE.UU. es la principal fuente de divisas para la RD, cualquier alteración en el flujo de capitales tiene consecuencias:

Excepción digital: el impuesto no se aplica a transferencias realizadas desde cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito , ni a través de aplicaciones digitales.

el impuesto no se aplica a transferencias realizadas desde , ni a través de aplicaciones digitales. Costo del efectivo: quienes no están bancarizados son los más perjudicados, ya que dependen del dinero físico para sus envíos.

quienes no están bancarizados son los más perjudicados, ya que dependen del dinero físico para sus envíos. Recomendación financiera: expertos sugieren a los dominicanos en el exterior volcarse a las plataformas digitales para evitar que el apoyo financiero se vea disminuido.

Los dominicanos se vieron afectados por una ley aprobada por el gobierno de Trump X

La temporada de impuestos y las ventajas fiscales

Los consultores financieros instan a la comunidad migrante a revisar exhaustivamente sus declaraciones ante el IRS.

Aprovechar deducciones y ventajas fiscales generales disponibles este año (como las destinadas a mayores de 65 años) puede ser una excelente estrategia para compensar este nuevo golpe al bolsillo.

Debe estar atento al calendario de IRS (Pexels/Bia Limova)

La preocupación es alta en ciudades con gran concentración de población dominicana, como Nueva Jersey y Nueva York.

Los funcionarios de República Dominicana en el extranjero trabajan en la actualidad para encontrar soluciones que faciliten a los trabajadores el acceso a cuentas bancarias económicas, lo que les permite enviar su dinero electrónicamente y no pagar el impuesto del 1%.

El panorama económico en la región

El dinero que se envía a los hogares es esencial para la educación, el cuidado médico y la reconstrucción después de desastres naturales en República Dominicana.

Según los economistas locales, una reducción leve en las remesas podría tener un impacto en el gasto local y la actividad empresarial de la RD durante todo 2026.

La comunidad latina, compuesta por dominicanos, venezolanos y migrantes de otros países, es numerosa en EE.UU. X @NYCmayor

La comunidad dominicana tiene la esperanza de que una planificación presupuestaria proactiva y la tecnología contribuyan a asegurar que el trabajo de los migrantes se complete exitosamente en sus destinos.

Las entidades civiles solicitan, entretanto, una revisión de la tasa con el objetivo de resguardar a los empleados esenciales que mantienen la economía de las dos naciones.