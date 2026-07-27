Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca: “El presidente seguirá aplicando nuestras leyes de inmigración y deportando”

La administración del presidente Donald Trump anunció la ampliación del programa de visas temporales H-2A para facilitar que las granjas lecheras soliciten trabajadores H-2A cuando acrediten una necesidad temporal o estacional. En ese contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la medida y aseguró que no implica un cambio en la política migratoria del gobierno. La decisión generó cuestionamientos entre sectores del Partido Republicano que promueven una línea más restrictiva en materia de inmigración.

Anna Kelly defiende el acceso de las granjas lecheras a las visas H-2A

Según informó The Washington Post, la vocera sostuvo que la decisión no representa un cambio en la estrategia de la administración y remarcó que el mandatario mantiene su compromiso con el control fronterizo y las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en EE.UU.

“Si bien el presidente continúa velando por el bienestar de nuestros agricultores, también seguirá aplicando nuestras leyes de inmigración y deportando a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, tal como se comprometió a hacer al ser elegido”, afirmó en un comunicado.

Kelly agregó que la modificación “simplemente aclara las leyes vigentes” y permite que los trabajadores de la industria lechera reciban el mismo tratamiento que quienes ya participan del programa en otros sectores agrícolas.

Visas H-2A para granjas lecheras: requisitos y alcance del nuevo criterio

De acuerdo con expertos de The Washington Post, la medida permitirá que las explotaciones lecheras presenten solicitudes para contratar trabajadores extranjeros con visas H-2A cuando los puestos cumplan con los requisitos de temporalidad establecidos por el programa, una posibilidad que hasta ahora resultaba difícil de utilizar debido al requisito de demostrar una necesidad temporal o estacional.

Por otro lado, sostuvieron que el requisito de que la necesidad laboral fuera temporal o estacional dejó durante años prácticamente fuera a la industria lechera, que necesita personal de manera permanente por la naturaleza continua de su producción. Según remarcaron, esa limitación dificultaba la contratación legal de trabajadores extranjeros para cubrir la escasez de mano de obra.

La decisión llegó después de una gestión de organizaciones que representan a grandes cooperativas del sector lácteo, entre ellas Dairy Farmers of America, Land O’Lakes y Tillamook, que reclamaban una actualización de las reglas para responder a las necesidades productivas de la actividad.

La medida permitirá que las explotaciones lecheras soliciten trabajadores extranjeros mediante visas temporales F Armstrong Photography - Shutterstock

El cambio en las visas H-2A divide a los aliados republicanos de Trump

De acuerdo con Dairy Herd, la modificación provocó reacciones contrapuestas entre aliados del presidente Trump. Las organizaciones agropecuarias respaldaron la iniciativa al considerar que podría ayudar a aliviar la escasez de trabajadores que afecta a muchas explotaciones lecheras y permitirá sostener la producción.

“Rara vez diría que algo es la solución definitiva, pero sí, esto nos brinda el acceso al programa H-2A que hemos estado buscando”, expresó Rick Naerebout, director ejecutivo de la Asociación de Productores Lecheros de Idaho.

En cambio, grupos que impulsan políticas migratorias más estrictas advirtieron que ampliar el acceso al programa H-2A podría incrementar la contratación de trabajadores extranjeros y reducir las oportunidades laborales para ciudadanos estadounidenses.

La modificación provocó reacciones contrapuestas entre aliados del presidente Trump Pixabay

La Casa Blanca formaliza mediante un memorando el cambio sobre las visas H-2A

Según The Washington Post, la administración evaluó inicialmente anunciar la medida durante una visita de Trump a Wisconsin, un importante estado productor de leche de EE.UU.

Además, el gobierno optó por formalizar el cambio mediante un memorando oficial y un comunicado, al tiempo que buscó dejar en claro que la modificación responde a una actualización de la aplicación del programa y no representa un cambio de rumbo en la política migratoria impulsada por la administración Trump.