Freno al ICE: qué documentos deben llevar los beneficiarios de DACA para evitar la detención, según una abogada de inmigración

La incertidumbre migratoria en Estados Unidos genera dudas entre miles de extranjeros amparados por el programa DACA. En medio de operativos y controles, una abogada de inmigración explicó qué tan protegidos están los Dreamers con la documentación actual y qué deben hacer para evitar ser detenidos.

Qué tan protegidos están los “Dreamers” en Estados Unidos

Durante una entrevista en Telemundo 52, la abogada Alma Rosa Nieto explicó que las personas bajo los beneficios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) sí cuentan con cierto nivel de protección frente a acciones de deportación, pero esta no es absoluta ni automática.

Es activista, beneficiaria de DACA y tenía permiso de trabajo, pero la CBP la detuvo en el aeropuerto

Según detalló, la clave está en mantener el estatus en regla y cumplir con todos los requisitos del programa. En ese sentido, remarcó que quienes forman parte de DACA deben asegurarse de haber solicitado sus renovaciones a tiempo y no presentar antecedentes penales que puedan comprometer su situación migratoria.

La especialista fue clara al señalar que delitos como manejar bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) o infracciones más graves pueden poner en riesgo la continuidad del beneficio y, en consecuencia, exponer a la persona a un proceso de detención y deportación.

Los documentos clave para que beneficiarios del DACA eviten problemas con ICE

Uno de los puntos más relevantes abordados en la entrevista fue qué deben llevar consigo los beneficiarios de DACA para evitar ser detenidos en caso de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La especialista recomendó que los Dreamers lleven consigo la tarjeta de permiso de trabajo y la aprobación vigente de la solicitud de DACA Archivo/freepik

La abogada citada por el medio fue contundente al recomendar que todos los “dreamers” porten documentación que respalde su estatus vigente. En particular, mencionó:

Tarjeta de autorización de empleo (EAD, en inglés)

Aprobación vigente de la solicitud de DACA.

Estos documentos funcionan como prueba de que la persona cuenta con acción diferida activa y autorización para trabajar en el país norteamericano, lo que puede ser determinante durante un control migratorio.

Además, Nieto enfatizó que no basta con tener DACA aprobado en el pasado, sino que es imprescindible que la documentación esté actualizada y vigente al momento del encuentro con las autoridades.

Los lugares que deben evitar los beneficiarios del DACA

Otro aspecto clave señalado en la entrevista tiene que ver con los lugares donde los beneficiarios de DACA deberían extremar precauciones o directamente evitar presentarse.

Según explicó la letrada en Telemundo 52, existen ciertos espacios donde la presencia de inmigrantes puede generar complicaciones adicionales. Entre ellos se destacan:

Bases militares

Instalaciones federales

Estos sitios suelen tener controles más estrictos y jurisdicciones especiales, lo que podría derivar en situaciones desfavorables incluso para quienes cuentan con acción diferida.

Para evitar la deportación, la especialista explicó que los beneficiarios del DACA deben evitar bases militares e instalaciones federales Jacquelyn Martin - AP

Qué es el DACA y qué implica este programa

De acuerdo con la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el programa DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 y permite a ciertos jóvenes que llegaron al país norteamericano siendo niños solicitar una acción diferida por períodos renovables de dos años.

Este beneficio incluye la posibilidad de obtener autorización de trabajo, pero no otorga un estatus migratorio legal permanente. Es decir, se trata de una medida discrecional que suspende temporalmente la deportación, pero no equivale a una residencia legal.

El Uscis subraya que la acción diferida es una decisión administrativa que posterga la expulsión de una persona por un tiempo determinado. Por lo tanto, quienes dependen de este programa deben cumplir estrictamente con sus condiciones para mantener la protección.