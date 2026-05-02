Mario Guerrero, empresario hispano: “Voté por Trump tres veces, pero no para que detuviera a trabajadores”

Mario Guerrero preside una compañía de paisajismo y construcción en Houston, Texas, y emplea a 200 trabajadores. Su empresa depende de la mano de obra migrante para mantener la operatividad y cumplir con los contratos vigentes. En un artículo describió cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) genera inestabilidad en el mercado laboral cuando realiza operativos en centros de trabajo como el suyo.

El simpatizante de Trump que es hispano y rechaza las redadas del ICE

En una columna de opinión para el Houston Chronicle, Guerrero sostuvo que, a pesar de su postura crítica hacia las redadas del ICE, se identifica como un votante que apoyó activamente la campaña presidencial de Donald Trump. Votó por el republicano tres veces.

El empresario reconoció en el texto que donó fondos y trabajó para movilizar el voto hispano a favor del candidato republicano bajo la premisa de que sus políticas económicas beneficiarían a los pequeños empresarios.

En Texas hay cada vez más leyes que complican a los inmigrantes Imagen ilustrativa generada con IA

Aunque respalda la seguridad fronteriza, rechaza la deportación de trabajadores que ya forman parte de la fuerza laboral activa en territorio estadounidense. En ese sentido, Guerrero utilizó su historia personal para ilustrar cómo un sector de la comunidad latina busca un equilibrio entre el orden legal y la protección de la economía familiar.

“Sé perfectamente lo dedicados que son nuestros trabajadores inmigrantes. La mayoría de ellos se presentan al amanecer para trabajar largas jornadas bajo el intenso calor”, sentenció.

Consecuencias económicas de las redadas del ICE, según Mario Guerrero

Desde la perspectiva del empresario, las detenciones migratorias no solo afectan a los individuos, sino que desmantelan equipos de trabajo esenciales para la productividad nacional.

Para él, el miedo a las deportaciones reduce la oferta de trabajadores calificados en oficios técnicos y manuales.

Aunque respalda la seguridad fronteriza, rechaza la deportación de trabajadores que ya forman parte de la fuerza laboral activa en territorio estadounidense Flickr/ICE - Flickr/ICE

De acuerdo con los datos aportados por el empresario, en 2025, el 92% de las empresas constructoras del país reportaron dificultades para cubrir las vacantes. Incluso algunas empresas se declararon en bancarrota por la falta de trabajadores y su reducción de ingresos.

Para Guerrero, el sistema migratorio debe reconocer el valor económico de quienes llevan décadas en EE.UU

Para Guerrero, ciudadano mexicoamericano, el grupo de trabajadores inmigrantes en Texas incluye extranjeros que viven allí desde hace muchos años y otros que residen en México y cruzan todos los días.

“Me resulta increíble que alguien quiera arrebatarles a estas personas trabajadoras a sus familias, comunidades y empleos”, afirmó.

Según su visión, la prosperidad de las empresas hispanas en Texas requiere una reforma que garantice que los trabajadores productivos puedan permanecer en sus puestos sin el riesgo constante de una intervención del ICE.

Las redadas de ICE han provocado que los migrantes no asistan a trabajar ICE

Asimismo, sostiene que debería haber una diferenciación clara entre el control de las fronteras y la gestión de quienes ya residen en el país. Es decir, que el sistema migratorio debería ofrecer vías legales y reconocer el valor económico de los inmigrantes que han vivido en EE.UU. por décadas.

“No estoy en contra de todas las medidas de control migratorio; simplemente quiero que se hagan correctamente”, concluyó.