Alerta Uscis: expertos en migración explican cómo es el plan para rechazar el asilo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) evalúa la implementación de una nueva regulación que facultará a los oficiales de asilo a rechazar de manera directa las solicitudes con demoras. Las autoridades podrán denegarlas sin necesidad de realizar una entrevista presencial.

Cómo es el plan del Uscis para rechazar casos sin entrevista en casos de asilo

La reforma administrativa apunta a los trámites de asilo iniciados después de cumplir un año de permanencia en Estados Unidos. Según CBS News, el plan estipula que los oficiales de inmigración ya no llamen a estos solicitantes a la entrevista presencial, que actualmente es obligatoria.

Con el nuevo método, el Uscis podría rechazar un caso de asilo sin necesidad de realizar previamente una entrevista presencial con el solicitante Fotomontaje realizado con IA (Uscis y Magnific)

Esto ocurriría si la persona comienza el trámite después del plazo mencionado y no demuestra una razón de fuerza mayor o un cambio drástico en sus circunstancias que justifique esa demora.

Sin necesidad de programar ni realizar esa entrevista, el funcionario podría rechazar el caso de inmediato. Esto aceleraría el proceso de deportación, ya que se enviaría el caso directamente a un juez de inmigración para que comience el juicio de expulsión.

Aunque la Sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) ya prohíbe el procesamiento de estas solicitudes fuera de término, ahora se eliminaría el paso obligatorio de la entrevista antes de rechazar el tratamiento de una solicitud.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca combatir la saturación operativa que enfrentan las oficinas federales ante los casos atrasados. La reestructuración del proceso pretende agilizar la depuración de solicitudes que no cumplen con los términos estipulados por el Congreso.

Sin embargo, el plan se encuentra en etapa de revisión y desarrollo dentro del DHS. Su aplicación depende de la publicación definitiva por parte del Uscis.

A quiénes afectaría el nuevo plan sobre asilo del Uscis

La disposición legal afectaría de forma directa a los extranjeros que se encuentren en EE.UU. sin un estatus válido y que presenten su Formulario I-589 pasado el año. Sin embargo, los solicitantes que puedan demostrar la existencia de “razones extraordinarias” que llevaron a la demora quedarán exentos del rechazo.

Por su parte, los menores extranjeros no acompañados mantendrán el derecho de tramitar sus peticiones ante los oficiales de asilo sin importar el tiempo transcurrido.

Los afectados por la medida serían los migrantes que soliciten asilo después de haber permanecido más de un año en Estados Unidos Imagen generada con IA

Luego del rechazo del Uscis, los extranjeros deberían defender su caso directamente ante un juez de inmigración. En esa instancia, el gobierno federal contará con la representación de un abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cambios en asilo: las vías de apelación con las que contarían los migrantes afectados

Las normativas vigentes garantizan que los solicitantes mantengan vías de apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). En última instancia, los afectados podrán interponer recursos de revisión ante el tribunal de circuito local correspondiente.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Entre otras disposiciones que quedarán bajo decisión judicial, las leyes contemplan el acceso a la suspensión de la deportación y la protección bajo la Convención contra la Tortura.