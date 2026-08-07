Tiene 34 años y vivía en Texas, pero la deportaron a México: por qué el Uscis canceló su estatus en EE.UU.

Una madre de 34 años protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) vivía en Texas, en Estados Unidos, y fue deportada a México tras presuntamente aceptar la salida voluntaria. Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) le notificó su intención de terminar la protección de DACA por un supuesto “viaje no autorizado”, en referencia a su salida del país.

Por qué el Uscis canceló el permiso de la mujer que vive en Texas y fue deportada a México

Jessica Treviño, una madre de 34 años protegida por el programa DACA, fue arrestada junto con su esposo en diciembre del año pasado luego de que agentes de inmigración los siguieran a ellos y a dos de sus hijas hasta el estacionamiento de una tienda Home Depot en el sur del estado. Desde entonces, su situación judicial se complicó.

Tras su deportación, el Uscis inició el proceso para quitarle el permiso del programa DACA en EE.UU. Imagen ilustrada con IA

De acuerdo con los registros, citados por Associated Press, fue deportada con su esposo y ahora residen en Matamoros, México, al sur de Brownsville, Texas. Al otro lado de la frontera, sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, viven con familiares que quedaron a cargo de su custodia.

La mujer había llegado a Estados Unidos a los siete años y, 13 años más tarde, consiguió la protección contra la remoción gracias al DACA. Si bien el programa no otorga un estatus, desde su implementación en 2012 permitió que cientos de miles de personas que llegaron como niños permanezcan temporalmente y obtengan permisos de trabajo.

Pese a que contaba con documentación vigente y protección hasta abril de 2027, Treviño, que no tiene antecedentes penales, tampoco podía viajar al exterior. Luego de su expulsión, el Uscis avanzó con el proceso para revocar su autorización.

La deportación como “viaje no autorizado”, según el Uscis

La semana pasada, ya instalada con su esposo en Matamoros, la migrante recibió una carta del Uscis en la que se le notificaba la intención de cancelar su DACA por un “viaje no autorizado fuera de Estados Unidos alrededor del 25 de marzo de 2026”, el mismo día en que fue expulsada del país por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El DHS aseguró que el esposo de Treviño se encontraba en EE.UU. sin permiso y conducía al momento de su arresto. Tras un accidente entre el vehículo de la pareja y un automóvil sin distintivos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), ambos fueron arrestados.

El DHS afirma que la mujer aceptó una salida voluntaria del país, aunque ella sostiene que nunca firmó nada Fotomontaje generado con IA

En su declaración, el DHS afirmó que la mujer aceptó una salida voluntaria y renunció a su derecho de apelación. “Abandonó Estados Unidos el 25 de marzo de 2026 y no regresará”, sostuvieron desde la agencia.

Sin embargo, en una entrevista con Associated Press, Treviño expresó que no firmó ningún formulario en el centro de detención y que no quería ser deportada.

El reclamo de Treviño a las autoridades de EE.UU.

Esta semana, David Rozas, abogado de Treviño, presentó una demanda en la que solicitó a un juez federal en Brownsville, en Texas, que declarara ilegal la expulsión, ordenara al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos y permitiera que su DACA se mantuviera válido.

“El gobierno no tenía ninguna base legal para deportarla, y presentamos esta petición para exigir que la traigan de vuelta a casa”, añadió.

Por su parte, Treviño remarcó su deseo de regresar a Estados Unidos con sus hijos, quienes comenzarán la escuela el próximo mes. “Sería una bendición poder volver a casa, porque es lo que más anhelo ahora mismo. Estoy desesperada. Han pasado siete meses desde que estuve en casa”, manifestó.

Según datos del DHS, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó a 86 beneficiarios de DACA y arrestó a otros 241.