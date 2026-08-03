El ICE le negó salir voluntariamente y pidió su deportación, pero un juez lo liberó por violación al proceso

Un juez federal de Nueva Jersey ordenó la liberación inmediata de un migrante latino cuya detención prolongada fue calificada como una violación a sus derechos constitucionales. Luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le impidiera cumplir la orden de salida voluntaria de Estados Unidos, el magistrado determinó que se violó el debido proceso.

Por qué un juez federal liberó al colombiano detenido por el ICE en Nueva Jersey

Marlon Andrés Torres Gómez, ciudadano colombiano, residía con estatus irregular en Estados Unidos y fue detenido por las autoridades cuando realizaba los trámites de asilo, explicaron sus allegados en un GoFundMe.

Tras ser arrestado, recibió el permiso de un juez de inmigración para abandonar el país norteamericano voluntariamente antes del 11 de junio, pero no pudo completar el proceso.

El juez determinó que el ICE violó el debido proceso durante la detención del migrante latino Imagen ilustrativa generada con IA

Pese a que sus abogados contactaron repetidamente a las autoridades para coordinar su partida y él compró un pasaje de Nueva York a Colombia para el 10 de junio, el ICE no lo dejó marcharse.

La agencia decidió mantenerlo bajo custodia federal hasta que se venció el plazo. Una vez pasada la fecha límite del 11 de junio, argumentó que Torres Gómez estaba sujeto a detención obligatoria por no haber salido a tiempo, según consignó The Jersey Vindicator.

Qué determinó el fallo de Michael Farbiarz contra la detención del ICE

En un fallo publicado el martes, el juez Michael Farbiarz del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey ordenó la liberación del migrante colombiano.

“Al demandante se le había ordenado marcharse y estaba listo para hacerlo. Pero, ante la ausencia de un proceso estructurado, lo sucedido no fue sorprendente: se cometió un ‘error’ y el demandante permaneció bajo custodia después del 11 de junio”, escribió en el documento.

El juez federal ordenó la liberación del migrante y sostuvo que se violó el debido proceso Freepik

Farbiarz también calificó los argumentos del gobierno como “justificaciones posteriores al hecho y claramente no persuasivas”. Las tres razones que el juez desestimó fueron las siguientes:

Órdenes judiciales previas : el gobierno alegó que antiguas medidas impedían que el ICE lo deportara. Sin embargo, el juez señaló que esos casos ya estaban cerrados y que no existía ninguna prohibición para que Torres Gómez abandonara voluntariamente Estados Unidos.

: el gobierno alegó que antiguas medidas impedían que el ICE lo deportara. Sin embargo, el juez señaló que esos casos ya estaban cerrados y que no existía ninguna prohibición para que Torres Gómez abandonara voluntariamente Estados Unidos. Prórroga del plazo: se argumentó que una corte de inmigración ofreció extender el periodo de salida, pero el magistrado encontró que esto ocurrió el 12 de junio, un día después de que el plazo original ya hubiera vencido.

se argumentó que una corte de inmigración ofreció extender el periodo de salida, pero el magistrado encontró que esto ocurrió el 12 de junio, un día después de que el plazo original ya hubiera vencido. Protección del derecho a apelar: los funcionarios dijeron que lo retuvieron para proteger su derecho a apelar la orden de salida, lo cual Farbiarz consideró que “va en contra del sentido común”, dado que Torres Gómez ya tenía un pasaje y había comunicado al ICE que no deseaba apelar.

Asimismo, según una nota a pie de página en el fallo, un juez de inmigración había determinado previamente que Torres Gómez no representaba un peligro para la comunidad, un elemento que Farbiarz tuvo en cuenta al evaluar su detención. “El Tribunal da por sentado que, una vez en libertad, el demandante tomará medidas inmediatas para abandonar voluntariamente Estados Unidos”, completó el magistrado.

Cómo impacta el caso de Torres Gómez en la política de salidas voluntarias de EE.UU.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025, el presidente Donald Trump promovió la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados como parte de su estrategia para aumentar las salidas de migrantes sin estatus legal. Para motivar a los extranjeros, el gobierno ofreció paquetes de beneficios, que incluían el pago del boleto de avión, un bono de miles de dólares y la posibilidad de regresar en un futuro de forma legal.

Sin embargo, en este caso se impidió activamente que el individuo cumpliera con la orden. El juez señaló que permanecer en EE.UU. después del vencimiento de una salida voluntaria suele ser una conducta atribuible al migrante, no algo causado por el gobierno al detenerlo a la fuerza.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

En mayo, Politico informó que se emitieron 10.000 decisiones en contra de la administración Trump. En estos fallos, los jueces calificaron de ilegales las prácticas de detención. La cifra representa el 90% de las impugnaciones resueltas derivadas de la política de detención obligatoria.

En un correo enviado a Newsweek, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la agencia apelará la decisión.

“El 12 de mayo, un juez de inmigración le concedió la salida voluntaria. El 22 de julio, un juez activista designado por Biden ordenó su liberación. El ICE continuará luchando por la detención y deportación de este inmigrante indocumentado. Recibirá todas las garantías procesales”, expresó.