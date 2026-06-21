¿Avanza el ICE? El informe que revela cómo Trump evaluó quitarles un derecho fundamental a ciertos migrantes

La posibilidad de restringir el habeas corpus para personas indocumentadas volvió a ocupar un lugar central en la política migratoria de Estados Unidos. Un nuevo reporte reveló que funcionarios del gobierno de Donald Trump evaluaron cambios que permitirían reducir las instancias judiciales disponibles para quienes enfrentan procesos de detención y expulsión.

Qué es el habeas corpus y para qué sirve

El habeas corpus es un procedimiento legal mediante el cual una persona bajo custodia estatal puede exigir que el gobierno explique las razones de su detención. Si la autoridad no logra demostrar una base legal válida, el tribunal puede ordenar la liberación del detenido.

“Sirve para pedirle a un juez datos sobre una persona detenida: dónde está, bajo qué razón y ver si sigue detenida o no. Es algo que existe en la Constitución”, explicó el abogado de inmigración Julio Oyhanarte a Univision.

En materia migratoria, este recurso suele utilizarse para impugnar arrestos realizados por organismos federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuestionar la negativa de una fianza o frenar procesos de expulsión mientras un juez revisa el caso.

También funciona como una protección frente a detenciones prolongadas. Distintas decisiones judiciales establecieron que ninguna persona puede permanecer privada de libertad de manera indefinida sin acceso a mecanismos de revisión legal.

El plan analizado por la administración Trump para limitar el uso de habeas corpus

La propuesta surgió en el marco de una estrategia destinada a agilizar las deportaciones. Según documentos internos de 2025 analizados por The New York Times, el objetivo era disminuir la capacidad de los inmigrantes para cuestionar ante los tribunales las decisiones tomadas por las autoridades migratorias.

De acuerdo con los reportes, la iniciativa fue impulsada por Stephen Miller, asesor de Trump en asuntos migratorios. La propuesta buscaba utilizar argumentos vinculados con la seguridad fronteriza para justificar restricciones a determinados recursos judiciales.

El habeas corpus es una garantía que permite a los jueces revisar si una persona permanece detenida de manera legal en Estados Unidos; muchos detenidos por el ICE la utilizan Imagen editada con IA / Freep

La discusión interna incluyó la posibilidad de considerar el aumento de los cruces fronterizos como una situación excepcional que habilitara medidas extraordinarias. Sin embargo, memorandos elaborados por otros funcionarios advirtieron sobre posibles conflictos con la Constitución y con la jurisprudencia vigente.

Los documentos señalaban que la suspensión del habeas corpus solo está contemplada en circunstancias específicas previstas por la ley y que históricamente fue aplicada en escenarios excepcionales vinculados a amenazas directas contra la seguridad nacional.

“La Constitución es clara y, por supuesto, es la ley suprema del país, en el sentido de que el privilegio del habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”, dijo Miller a la prensa en 2025, según lo retomado por The New York Times.

Los cambios implementados por el ICE en 2025

Aunque la suspensión formal del habeas corpus no avanzó, el ICE modificó algunos procedimientos operativos durante 2025. Uno de los cambios consistió en tratar a ciertos inmigrantes detenidos dentro de EE.UU. bajo criterios similares a los utilizados para personas interceptadas en la frontera.

Muchos migrantes recuperan la libertad luego de que se presentara un habeas corpus y se autorizara el pago de una fianza judicial ICE

Esta interpretación impactó en el acceso a audiencias de fianza y en los tiempos de resolución de numerosos expedientes. Según The New York Times, muchas de estas modificaciones dificultaron la posibilidad de obtener revisiones judiciales rápidas.

Qué consecuencias tendría limitar la garantía del habeas corpus a migrantes

Los especialistas en derecho constitucional sostuvieron en diálogo con el medio que una restricción al habeas corpus modificaría el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin este mecanismo, las cortes tendrían menos capacidad para supervisar decisiones relacionadas con arrestos y detenciones.

En el ámbito migratorio, los afectados perderían una de las principales vías para cuestionar la legalidad de una detención o solicitar una revisión independiente de su situación. Esto podría acelerar procedimientos de expulsión y reducir las oportunidades de defensa antes de una deportación.

La Constitución de Estados Unidos contempla el habeas corpus como una protección fundamental frente a la privación arbitraria de libertad. Por esa razón, cualquier intento de restringirlo suele derivar en discusiones sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso.

Mientras no exista una suspensión formal, el recurso continúa disponible para quienes buscan que un tribunal revise la legalidad de su detención.