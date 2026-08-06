Base de datos del FBI: la regla que permite al ICE y a la CBP tomar ADN a migrantes detenidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) amplió en los últimos años el uso de herramientas biométricas durante los procedimientos migratorios en EE.UU. Entre ellas se encuentra la obtención de muestras de ADN de personas detenidas por autoridades federales, información que posteriormente es enviada al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para su incorporación a la base de datos nacional conocida como CODIS.

Cómo el ICE y la CBP envían muestras de ADN a la base CODIS del FBI

De acuerdo con el sitio web del DHS, la práctica tiene sustento en la Ley de Huellas Genéticas de 2005 y en la reglamentación federal que, desde 2020, eliminó excepciones que limitaban la recolección de ADN en determinados casos. Con ese cambio, el DHS amplió la recolección rutinaria de ADN entre personas no ciudadanas detenidas por sus agencias, además de los grupos ya alcanzados por la legislación federal.

Una vez en CODIS, estas huellas genéticas pueden ser comparadas por agencias policiales de todo EE.UU. con pruebas de crímenes sin resolver Freepik

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizan kits proporcionados por el laboratorio del FBI para obtener las muestras mediante un hisopo bucal. Una vez recolectado el material, este es remitido para su procesamiento e incorporación al Sistema Nacional de Índice de ADN (NDIS, por sus siglas en inglés), que forma parte de la plataforma CODIS.

Ese sistema reúne perfiles genéticos enviados por agencias policiales y laboratorios forenses de distintos niveles de gobierno. La información puede utilizarse para comparar muestras obtenidas en investigaciones criminales con los perfiles almacenados en la base de datos nacional.

Uno de los aspectos señalados por especialistas es que las personas incorporadas a este registro no necesariamente enfrentan cargos penales. Según un estudio del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, la mayoría de los detenidos estaban involucrados en procedimientos de carácter migratorio y no en procesos por delitos, aunque sus perfiles fueron incluidos dentro del índice.

El informe señaló que la negativa a entregar la muestra genética puede derivar en consecuencias legales adicionales. Además de posibles sanciones penales, esa decisión también puede ser considerada dentro de los procedimientos migratorios que enfrenta la persona detenida.

Las estadísticas muestran que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se añadieron 995.123 perfiles al índice de “detenidos” del sistema CODIS Freepik

CODIS superó los 3,3 millones de perfiles en el índice de detenidos

Las cifras muestran un aumento sostenido en la cantidad de perfiles remitidos por el DHS. Desde la modificación reglamentaria implementada en 2020, el número de registros pasó de ser reducido a superar los 3.3 millones hacia finales de 2025 . Solo durante ese año se incorporaron cerca de un millón de nuevos perfiles genéticos.

. Solo durante ese año se incorporaron cerca de un millón de nuevos perfiles genéticos. El programa también contempla la obtención de muestras de menores de edad que permanecen bajo custodia migratoria . De acuerdo con el estudio de la Facultad de Derecho de Georgetown, los registros obtenidos por el Centro de Privacidad y Tecnología también mostraron que el programa alcanzó a más de 133 mil niños y adolescentes migrantes , cuyos perfiles fueron enviados a CODIS. Esta práctica es diferente de las pruebas rápidas de ADN que la CBP utiliza en determinados casos para verificar vínculos familiares.

. De acuerdo con el estudio de la Facultad de Derecho de Georgetown, los registros obtenidos por el también mostraron que el programa alcanzó a más de , cuyos perfiles fueron enviados a CODIS. Esta práctica es diferente de las pruebas rápidas de ADN que la CBP utiliza en determinados casos para verificar vínculos familiares. Otro de los puntos mencionados es que, mientras el perfil digital es utilizado para búsquedas dentro de las bases de datos, las muestras físicas permanecen almacenadas por tiempo indefinido en instalaciones federales .

. “La recolección de información por parte de las autoridades no es algo nuevo; sin embargo lo que se está viendo es para qué va a ser usada en el futuro”, cuestionó el abogado de inmigración Kelvin Rosado, en una entrevista con Univision. “Existe una gran preocupación de qué puede pasar con esta información y hasta dónde va para ser guardada por parte de las autoridades”, agregó.

Migrantes en CODIS: los cuestionamientos legales y de privacidad

El centro académico sostuvo que la expansión de este programa incrementó el alcance de la vigilancia genética aplicada a personas sujetas a procedimientos migratorios.

Entre los cuestionamientos figuró la incorporación de perfiles de individuos sin antecedentes penales a una base de datos utilizada por organismos de seguridad en investigaciones criminales.

El estudio de la Facultad de Derecho de Georgetown señaló que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fueron añadidos 995.123 perfiles al índice correspondiente a personas detenidas dentro del sistema CODIS. El informe también proyectó que, si el ritmo de recolección continúa, el DHS podría representar una parte significativa de los registros almacenados por el FBI durante los próximos años.

Por su parte, el DHS sostuvo que la obtención de ADN responde a facultades otorgadas por la legislación federal y que tanto la CBP como el ICE actúan como agencias de aplicación de la ley autorizadas para realizar esta recolección.