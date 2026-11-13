California, Arizona y Colorado: ganan los migrantes y empiezan a caer los acuerdos de colaboración con el ICE

California, Arizona y Colorado rechazaron en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 propuestas sobre identificación electoral y cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según los resultados difundidos por AP, los electores bloquearon requisitos adicionales para votar en los dos primeros estados, y una obligación de notificación migratoria en el tercero. Las decisiones frenaron esos cambios, aunque no constituyen una cancelación de los acuerdos 287(g).

Qué rechazaron California y Arizona sobre la identificación para votar

En Arizona, la Proposición 144 buscaba establecer exigencias de identificación para el sufragio presencial y por correo, además de otros cambios electorales. Según AP, hasta el 11 de noviembre, el “no” alcanzaba el 53,3%, frente al 46,7% favorable, con un 99% de los votos estimados contabilizados.

En California, la Proposición 39 pretendía exigir identificación gubernamental para votar presencialmente y los últimos cuatro dígitos de un número de identificación para devolver una boleta por correo. AP informaba un rechazo del 60,5%, con un 89% del recuento estimado.

La Proposición 39 pretendía exigir identificación gubernamental para votar presencialmente y los últimos cuatro dígitos de un número de identificación para devolver una boleta por correo; fue rechazada en las elecciones del 3 de noviembre de California Magnific

Qué cambia en Colorado tras el rechazo de la Enmienda 81

La Enmienda 81 proponía incorporar a la Constitución estatal una obligación para que las fuerzas de seguridad notificaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuando formularan determinados cargos contra personas que pudieran estar irregularmente en Estados Unidos. Según AP, alcanzaba los delitos violentos y, para personas con condenas previas por delitos graves, cualquier delito.

El programa 287(g) permite a ICE la colaboración con los socios policiales estatales y locales Amanda Mason - Flickr/ICE

El rechazo reunió el 55,3% de los votos, frente al 44,7% favorable, con un 98% del escrutinio estimado. AP proyectó la derrota de la iniciativa el 4 de noviembre; esos porcentajes representan una diferencia de 10,6 puntos.

De acuerdo con Telemundo, Colorado no tenía acuerdos 287(g), por lo que la votación impidió establecer una nueva obligación constitucional de colaboración. La organización Voces Unidas celebró el resultado y sostuvo que los electores latinos habían priorizado, entre otros asuntos, la protección de las familias inmigrantes.

Qué debe ocurrir para cancelar un acuerdo 287(g) con el ICE

Los convenios 287(g) permiten delegar determinadas funciones migratorias en agentes estatales o locales. Su terminación depende de los procedimientos del acuerdo correspondiente: el modelo oficial de fuerzas de tarea del ICE establece que una agencia local debe comunicar por escrito su decisión a la oficina federal competente.

El ICE trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales locales, estatales y federales para detener a los inmigrantes ilegales o que hayan incumplido con las leyes migratorias Foto Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Un documento oficial aporta una precisión adicional: el convenio de Dade County, Georgia, contempla un aviso escrito de 90 días para terminar o suspender la cooperación. Esto muestra por qué una derrota electoral o un cambio de autoridades no acredita, por sí mismo, la finalización inmediata de un pacto.

Para las comunidades inmigrantes, el efecto comprobado de estas votaciones es que las propuestas rechazadas no entrarán en vigor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.