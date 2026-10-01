Trump reconoció el valor de los hispanos: habló del ICE, el muro fronterizo y el voto latino en las elecciones 2026

A poco más de un mes de las elecciones de mitad de mandato y mientras encuestas recientes muestran un avance demócrata entre los votantes latinos, Donald Trump participó de una recepción por el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca. Allí destacó algunas características que atribuyó a esta comunidad y pidió llevar un mensaje favorable sobre su gestión hasta las urnas.

Donald Trump destacó el valor de los hispanos en la Casa Blanca

La recepción se realizó el miércoles en la Casa Blanca, a poco más de un mes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. De acuerdo con The New York Times, Trump dedicó parte de sus casi 60 minutos de intervención a referirse a los hispanos, aunque el contenido de su discurso terminó desplazándose hacia distintos temas de su agenda personal y política.

En sus primeras referencias al grupo, el presidente estadounidense definió a los hispanos como personas “trabajadoras”, “inteligentes” y “enérgicas”, aunque agregó una aclaración en tono humorístico al señalar que en ocasiones podían ser “demasiado enérgicos”.

Los principales puntos de sus dichos durante el encuentro fueron:

Donald Trump destacó a los hispanos como trabajadores, inteligentes y enérgicos

El presidente invitó a los asistentes a visitar la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca

Defendió su gestión y sostuvo que existe un problema de comunicación para explicar los resultados que atribuye a su gobierno

Reivindicó el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) frente a las críticas que recibió en las últimas semanas

Pidió a los asistentes que transmitieran un mensaje positivo sobre la situación del país norteamericano

Cerró su intervención con un llamado a participar en las elecciones de mitad de mandato

El discurso, sin embargo, tuvo pocas referencias concretas a algunos de los asuntos que afectan directamente la relación entre la administración y el electorado hispano.

Trump habló de inmigración y de la economía, dos cuestiones que aparecen vinculadas a sus niveles de aprobación, pero dedicó más tiempo a otros temas.

El voto latino aparece como una pieza central para las elecciones 2026

Según The New York Times, la aprobación de Trump entre los hispanos cayó al 26% en la encuesta más reciente de The New York Times/Siena. El dato se produce dos años después de que las preocupaciones por el aumento de los precios contribuyeran a su victoria electoral.

La encuesta de The New York Times/Siena reveló que la aprobación de Trump entre los votantes hispanos cayó al 26% Archivo

El relevamiento mostró además niveles de aprobación particularmente bajos entre los votantes hispanos respecto de distintos aspectos de la gestión presidencial:

Solo el 8% aprobó la forma en que Trump maneja el costo de vida.

El 18% respaldó su desempeño en materia económica.

En inmigración, la aprobación alcanzó el 26%.

Estos números son importantes porque el voto latino puede modificar de manera significativa el mapa electoral de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

En el promedio de encuestas nacionales de alta calidad analizadas durante el último mes, los demócratas registraron una ventaja de 35 puntos entre los votantes hispanos con mayor probabilidad de acudir a las urnas en la denominada boleta genérica para el Congreso: 64% a 29% para los republicanos, según un análisis de The New York Times.

Donald Trump defendió al ICE ante las críticas por las redadas

La inmigración fue otro de los asuntos que apareció durante la recepción, aunque de manera puntual. En las semanas previas, Trump recibió críticas públicas poco habituales de algunos integrantes de su propio partido por sus políticas migratorias y por los operativos realizados por el ICE.

El análisis de encuestas nacionales indicó que los demócratas registran una ventaja de 35 puntos entre los votantes hispanos con mayor probabilidad de sufragar en la boleta genérica para el Congreso Archivo

Una de las voces republicanas que expresó públicamente su desacuerdo fue María Elvira Salazar, representante de Florida por el distrito 27, una zona con una importante población cubana en el condado de Miami-Dade, indicó The New York Times.

También hubo cuestionamientos provenientes de otro sector del Partido Republicano. Jim Justice, senador por Virginia Occidental, dijo a Politico que los operativos del ICE afectaban a comunidades agrícolas.

Durante su intervención, Trump también reivindicó el muro fronterizo. “Es para mantener afuera a la gente mala”, sostuvo, y agregó que los hispanos quieren impedir su ingreso “más que nadie”.

Frente a ese contexto, Trump utilizó el acto para defender tanto su posición como el trabajo del ICE. “Es el trabajo más difícil, porque dirán que eres demasiado duro o demasiado blando. Hazte más duro, hazte más blando. No importa lo que hagas, siempre es difícil. Pero nosotros hemos sido muy firmes”, sostuvo.