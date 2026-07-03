Credenciales aprobadas por la CBP: los documentos que funcionan en un control del ICE

Como parte de una actualización de las regulaciones federales, desde el pasado 29 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) modificó los procesos de registro para extranjeros. En ese sentido, ahora las credenciales de los Programas de Viajero Confiable de la CBP sirven como evidencia de registro migratorio ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué credenciales de la CBP sirven como evidencia de registro ante el ICE

En un documento publicado en el Registro Federal, se oficializó la decisión de que las credenciales de los Programas de Viajero Confiable (TTP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sirven como evidencia legal de registro migratorio.

Según la norma, las credenciales que ahora son válidas para cumplir con la obligación de portar documentos migratorios ante posibles controles del ICE incluyen:

Global Entry: para viajeros aéreos preaprobados de bajo riesgo.

para viajeros aéreos preaprobados de bajo riesgo. Nexus: programa de inspección para promover el comercio, turismo y el movimiento de personas y mercancías entre Canadá y Estados Unidos.

programa de inspección para promover el comercio, turismo y el movimiento de personas y mercancías entre Canadá y Estados Unidos. Sentri: Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros.

Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros. FAST: diseñado para el comercio expedito y seguro de transportistas.

Las autoridades aclaran que estos documentos son válidos como prueba del registro siempre que demuestren que la última vez que el extranjero ingresó a Estados Unidos utilizó alguno de esos programas.

Por qué el DHS sumó Global Entry, Nexus, Sentri y FAST a la norma migratoria

En el documento del Registro Federal, el DHS señaló que la razón por la cual se incluyó a las credenciales de viajero confiable en la lista de documentos de evidencia migratoria es que los titulares ya pasaron por un proceso de revisión exhaustivo que incluye la toma de huellas dactilares y la verificación de antecedentes por parte de la CBP.

Los extranjeros inscritos a programas como Global Entry podrán utlizar su credencial de viajero confiable como prueba de registro legal Archivo

De hecho, no es necesario portar el documento físico. La información de la membresía electrónica disponible en la cuenta en línea de los programas TTP también sirve como evidencia de cumplimiento.

Los requisitos y costos para inscribirse a cada uno de los programas mencionados pueden variar. Por ejemplo, en el caso del Global Entry es necesario tener al menos 18 años (los menores requieren el consentimiento de sus padres o tutor legal) y ser residente permanente legal de Estados Unidos o ciudadano de alguno de los países autorizados.

Green card, EAD e I-94: otros comprobantes aceptados como registro migratorio

Con base en la norma impulsada por el DHS, todo extranjero mayor de 18 años debe portar en todo momento su certificado de registro migratorio. Además de las credenciales de los programas de viajero confiable, los agentes de ICE también deben aceptar los siguientes documentos:

Formulario I-551: tarjeta de residente permanente o green card.

tarjeta de residente permanente o green card. Formulario I-766: documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Formularios I-94, I-94A o I-94W: registros oficiales de entrada y salida de EE.UU.

registros oficiales de entrada y salida de EE.UU. Comprobante USCIS Proof of Alien G-325R Registration: formulario electrónico de registro de extranjeros emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Ahora los migrantes pueden mostrar un formulario específico del Uscis en caso de que los frene el ICE en la calle Fotomontaje generado con IA

La intención de la norma, que recibirá comentarios hasta el próximo 28 de agosto de 2026, es mejorar la eficiencia de la aplicación de la ley migratoria y contar con información actualizada sobre la ubicación y los antecedentes de los extranjeros en Estados Unidos.