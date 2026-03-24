Cómo identificar a un agente del ICE en un aeropuerto de EE.UU.

En el inicio de esta semana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron desplegados en varios aeropuertos de Estados Unidos bajo las órdenes del presidente Donald Trump. Para identificarlos y evitar problemas, los migrantes pueden estar atentos a ciertos detalles de su ropa y credenciales.

La guía para identificar a un agente del ICE en un aeropuerto

La falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos para cerrar un presupuesto federal llevó a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) a una situación límite.

En medio de tensiones por la falta de personal, el gobierno federal autorizó el despliegue de agentes del ICE que, a diferencia de otras fuerzas policiales, no siempre utilizan un uniforme estándar.

Los agentes del ICE pueden llevar uniformes distintos, por lo que es necesario prestar atención a ciertos detalles para identificarlos TIMOTHY A. CLARY - AFP

En cuanto a la ropa, los funcionarios de inmigración suelen vestir de civil o con equipo táctico oscuro en lugar de uniformes policiales estándar, según explica la firma de abogados Jeelani Law. Además, los migrantes pueden estar atentos a los siguientes puntos:

Los oficiales pueden llevar chalecos antibalas con la inscripción “POLICE” .

. Los agentes del ICE suelen portar armas de fuego, radios, esposas y otros equipos policiales .

. Los funcionarios generalmente tienen en su uniforme insignias oficiales que los muestran como miembros del ICE. Las personas pueden solicitar identificación oficial, aunque los agentes pueden no mostrarla en ciertas circunstancias.

Desde su lugar, el sitio web oficial de la agencia asegura que todos los agentes de ICE portan placas y credenciales y se identificarán “cuando sea necesario por motivos de seguridad pública o por imperativo legal”.

En qué aeropuertos están los agentes del ICE y qué tareas cumplen

El lunes 23 de marzo, el zar fronterizo Tom Homan brindó una entrevista, citada por BBC, en la que indicó que los oficiales iban a estar presentes en los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers, Florida)

Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston

De acuerdo con la fuente, la lista está sujeta a cambios.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

¿Qué hace el ICE en los aeropuertos de EE.UU.?

En cuanto a sus funciones, el administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, dijo que los agentes del ICE estarían en los aeropuertos para “ayudar y apoyar” al personal en “funciones de seguridad no especializadas”.

Según sus declaraciones, esto permitiría a los empleados aeroportuarios centrarse más en “la seguridad de la aviación específicamente”.

Por su parte, Homan aseguró que estos agentes brindarían asistencia en el control de multitudes y no participarían directamente en la revisión de pasajeros.

No obstante, Trump afirmó que podrían arrestar a indocumentados: “Son un grupo de personas de alto nivel y les encanta porque ahora pueden arrestar a los inmigrantes ilegales cuando entran al país. Es un terreno muy fértil”, expresó durante una rueda de prensa improvisada en la pista de aterrizaje de Palm Beach, Florida.

Citado por ABC News, el presidente reparó luego en que los oficiales “no están ahí para eso, sino para ayudar”.

Las críticas al despliegue del ICE en los aeropuertos de EE.UU.

La medida atrajo la atención de los críticos de la administración Trump. Fuera del escenario político, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado:

“Nunca en nuestra historia un presidente ha desplegado agentes armados en el aeropuerto para infundir miedo entre las familias“, expresó Naureen Shah, directora de políticas y asuntos gubernamentales para la inmigración en la ACLU.

En el inicio de la semana, agentes del ICE fueron vistos por pasajeros en varios aeropuertos, en tanto el gobierno aseguró que estarían presentes en 14 instalaciones distintas David Grunfeld - The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Desde su lugar, varios demócratas manifestaron un rechazo. A través de un mensaje en X, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, sostuvo que la presencia de los funcionarios federales “solo agravará los retrasos y las filas, interrumpiendo los controles, interrogando a los viajeros".

Los comentarios surgieron luego de que el senador demócrata, Chuck Schumer, alertara que el plan de Trump de desplegar agentes del ICE era “buscarse problemas”.