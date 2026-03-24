Cómo identificar a un agente del ICE en un aeropuerto de EE.UU.
Los funcionarios fueron desplegados en diferentes terminales aéreas de Estados Unidos; pueden cumplir tareas para apoyar al personal en funciones de seguridad no especializadas
- 4 minutos de lectura'
En el inicio de esta semana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron desplegados en varios aeropuertos de Estados Unidos bajo las órdenes del presidente Donald Trump. Para identificarlos y evitar problemas, los migrantes pueden estar atentos a ciertos detalles de su ropa y credenciales.
La guía para identificar a un agente del ICE en un aeropuerto
La falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos para cerrar un presupuesto federal llevó a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) a una situación límite.
En medio de tensiones por la falta de personal, el gobierno federal autorizó el despliegue de agentes del ICE que, a diferencia de otras fuerzas policiales, no siempre utilizan un uniforme estándar.
En cuanto a la ropa, los funcionarios de inmigración suelen vestir de civil o con equipo táctico oscuro en lugar de uniformes policiales estándar, según explica la firma de abogados Jeelani Law. Además, los migrantes pueden estar atentos a los siguientes puntos:
- Los oficiales pueden llevar chalecos antibalas con la inscripción “POLICE”.
- Los agentes del ICE suelen portar armas de fuego, radios, esposas y otros equipos policiales.
- Los funcionarios generalmente tienen en su uniforme insignias oficiales que los muestran como miembros del ICE. Las personas pueden solicitar identificación oficial, aunque los agentes pueden no mostrarla en ciertas circunstancias.
Desde su lugar, el sitio web oficial de la agencia asegura que todos los agentes de ICE portan placas y credenciales y se identificarán “cuando sea necesario por motivos de seguridad pública o por imperativo legal”.
En qué aeropuertos están los agentes del ICE y qué tareas cumplen
El lunes 23 de marzo, el zar fronterizo Tom Homan brindó una entrevista, citada por BBC, en la que indicó que los oficiales iban a estar presentes en los siguientes aeropuertos:
- Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare
- Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
- Aeropuerto William P. Hobby de Houston
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)
- Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)
- Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans
- Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty
- Aeropuerto Internacional de Filadelfia
- Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
- Aeropuerto Internacional de Pittsburgh
- Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers, Florida)
- Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston
De acuerdo con la fuente, la lista está sujeta a cambios.
¿Qué hace el ICE en los aeropuertos de EE.UU.?
En cuanto a sus funciones, el administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, dijo que los agentes del ICE estarían en los aeropuertos para “ayudar y apoyar” al personal en “funciones de seguridad no especializadas”.
Según sus declaraciones, esto permitiría a los empleados aeroportuarios centrarse más en “la seguridad de la aviación específicamente”.
Por su parte, Homan aseguró que estos agentes brindarían asistencia en el control de multitudes y no participarían directamente en la revisión de pasajeros.
No obstante, Trump afirmó que podrían arrestar a indocumentados: “Son un grupo de personas de alto nivel y les encanta porque ahora pueden arrestar a los inmigrantes ilegales cuando entran al país. Es un terreno muy fértil”, expresó durante una rueda de prensa improvisada en la pista de aterrizaje de Palm Beach, Florida.
Citado por ABC News, el presidente reparó luego en que los oficiales “no están ahí para eso, sino para ayudar”.
Las críticas al despliegue del ICE en los aeropuertos de EE.UU.
La medida atrajo la atención de los críticos de la administración Trump. Fuera del escenario político, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado:
“Nunca en nuestra historia un presidente ha desplegado agentes armados en el aeropuerto para infundir miedo entre las familias“, expresó Naureen Shah, directora de políticas y asuntos gubernamentales para la inmigración en la ACLU.
Desde su lugar, varios demócratas manifestaron un rechazo. A través de un mensaje en X, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, sostuvo que la presencia de los funcionarios federales “solo agravará los retrasos y las filas, interrumpiendo los controles, interrogando a los viajeros".
Los comentarios surgieron luego de que el senador demócrata, Chuck Schumer, alertara que el plan de Trump de desplegar agentes del ICE era “buscarse problemas”.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
El gobernador Greg Abbott anuncia una subvención de US$5 millones en becas especializadas de Texas
- 2
Elecciones en EE.UU.: la Corte Suprema se inclina a favor del pedido de Trump para limitar el voto por correo
- 3
Noticias de Texas: extienden la barrera antinmigrante en el Río Grande para reforzar la frontera
- 4
Lo anunció Abbott: el listado de productos que no se podrán comprar desde el 1 de abril con cupones SNAP en Texas