Cuál es el futuro del TPS para los venezolanos en EE.UU., según un abogado de inmigración
En diálogo con LA NACION, Héctor Benítez señala las alternativas migratorias que tienen los beneficiarios afectados
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El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito extendió el congelamiento de la orden que suspendía la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela hasta siete días después de que emita un fallo completo. En ese contexto, Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, asegura que, desde el punto de vista jurídico, ya no está activa la protección.
El estatus actual del TPS para los venezolanos, según un abogado de inmigración
Según el abogado de inmigración, la nueva orden del Tribunal de Apelaciones establece que, para que se restablezca el TPS, deberán transcurrir siete días después de que emita su fallo final (siempre que la Corte Suprema no intervenga).
En el momento en que eso no ocurra, no se mantiene activa la protección del beneficio. “La Corte de Apelaciones es la que tiene que dictar ahora una decisión final. Debería poder producirse una decisión ya de fondo sobre la validez o no del TPS”, dijo en diálogo con LA NACION.
En relación con la suspensión administrativa de 14 días que culminaba el viernes 20 de noviembre, el defensor señala que queda descartada y que no hay un límite de tiempo específico para la nueva resolución.
Qué deben hacer los venezolanos afectados por la suspensión del TPS
En este nuevo contexto, el abogado asegura que los venezolanos deben respaldarse en los procesos migratorios subyacentes que tenían antes de obtener el TPS, como solicitudes de asilo o visados de estudiante.
En el caso de los beneficiarios que solo contaban con el TPS como único respaldo legal, advierte que tendrían que haber buscado otra vía para evitar la acumulación de presencia ilegal en EE.UU.
“Si solo contabas con el TPS, tienes que haber buscado otro mecanismo para evitar la acumulación de presencia ilegal o, en su defecto, ya estás ilegal en el país”, señala.
El último recurso de la administración Trump en el marco del TPS para venezolanos
Previo al fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la administración Trump presentó un pedido a la Corte Suprema para bloquear la orden del Distrito Norte de California que evitaba la suspensión del TPS para venezolanos.
En el escrito, destaca que, en caso de que la orden se hubiese reactivado el 20 de noviembre, habrían ocurrido “perjucios graves e irreversibles” como:
- La liberación inmediata de 1800 venezolanos que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse.
- La suspensión de 332 deportaciones finales listas para su cumplimiento.
- Generaría confusión con la emisión de nuevos permisos de trabajo y estatus temporal.
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